در ایران چندقناری میلیاردی داریم؟

به گزارش تابناک؛ روزنامه همشهری نوشت: قناریهای اصیلزاده در اینجا با هم رقابت میکنند؛ نژادهایی مانند جیور، فری شامپیون و جیموس که زنگدار و رسا آواز میخوانند و بدون رهبر اکستر و دفتر نت و چوب راهبر همه نتها را درست و بینقص ادا میکنند.
دلنشین بودن استایل و قد و بالایشان از خوش صدا بودنشان هم مهمتر است و از حالت ایستادن تا برجستهبودن سر و خالص بودن رنگ پرهایشان را وارسی میکنند تا مدال قناری شایسته بر گردن یکی از پرورشدهندگان قناریها جا بگیرد.
همزمان با مسابقهای که در روزهای اخیر در شهر ساوه برای انتخاب قناری برتر برگزار شد، یک ویدئو از قناری یکمیلیاردی در ایران سر و صدای بسیاری بر پا کرد و کمتر کسی گمان میکرد برای پرندهای که بهراحتی در کف دست جا میشود، چنین مشتریانی سر و دست بشکنند و یکمیلیارد تومان یعنی قیمتی نزدیک به خرید خودروهای داخلی مانند تارا و دنا هزینه کنند.
مسابقه قناری شایسته
مثل مدلها آنها را پرورش میدهند تا در روز مسابقه با دلبری سر و دمشان رقبای قناریباز کهنهکار و تازه به میدان آمده را زمین بزنند. قناریها هرقدر هم خوشآواز و خوشصدا باشند، اگر بروروی جذاب و هیکل درشتی نداشته باشند، شانس برنده شدن در مسابقه را ندارند؛ به همین دلیل، قناریبازها در خوراندن مکملهای تقویتی و هورمونهای قاچاق گرانقیمت دست و دلبازی به خرج میدهند تا دمشان را به بیشتر از ۸ سانت برسانند و قدشان از ۱۴-۱۲ سانت معمول قناریها بلندتر شود.
سعید شرافتی که برگزارکننده این مسابقات است، در این رابطه به همشهری میگوید: «گاهی یک پرورشدهنده قناری ۳۰ سال و حتی بیشتر زحمت میکشد تا از زاد و ولد و اصلاح نژاد قناریها، یک نژاد خالص بهدست آورد. فعلا امکانات حضور در رقابت خارجی را نداریم و شرایط مهیا نیست. از بین کشورهای اطراف هم ترکیه خیلی قوی است و برخلاف تصور این مسابقات در کشورهای عربی ضعیفتر است.»
شاید باورش سخت باشد، اما بهگفته شرافتی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، آلمان و پرتغال پرچمدار مسابقات قناری در جهان هستند.
وقتی صحبت از گرانترین قناریها میشود، این پرورشدهنده با اشاره به ویدئوی وایرال شده، میگوید: «گرانترین نژاد پرشین رسمی است که این نژاد برای خود ایران است و معمولا حدود ۵ میلیون تا یکمیلیارد تومان قیمتگذاری میشود. در کل ایران ۳۰ قناری یکمیلیاردی وجود دارد که براساس سایز و استایل پرنده و علاقه فردی قیمتگذاری میشوند. قناریهای عادی ۱۲ تا ۱۴ سانتیمتر قد دارند، اما قد این نژادهای استثنایی به ۲۴ سانتیمتر میرسد.»
خوشصداهای اصیل
با آنکه ذائقه بسیاری از قناریبازها به سمت مدلشدن این قناریهای خوشخوان پیش رفته، اما تاسالگذشته رکورد گرانقیمتترین قناری در دست قناری ابلق ماده زرد و سیاه خوشصدایی بود که با تحریرهایی پیچیده و هماهنگ با موسیقی سنتی ایرانی میتوانست آواز بخواند. این قناری که سال گذشته با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان به یک پرندهشناس اماراتی فروخته شد، رکورد آوازخوانی «آوازشاه» را شکسته است.
آوازشاه از نخستین قناریهایی است که بعد از سالها پرورش تخصصی، توانست هماهنگ با موسیقی سنتی ایرانی آواز بخواند. عباس شفیعی که قناریباز قدیمی است، در تربیت قناریهای خوشصدای ایرانی و بلندآوازه کردن این قناریها شهرتی به هم زده است: «از نوجوانی برای دیدن قناریهای مختلف به جاهای دور و نزدیک میرفتم و نتهای آواز آنها را میشنیدم. آن زمان ضبط صوتهای ریلی بود. یکی از آنها را خریدم. صدای قناریهای مختلف را پر کردم. نتهای قشنگ را چیدم و به هم چسباندم و در چندینماه و با تکرار و زحمت زیاد این نتها را به یک قناری یاد دادم.»
قناریهای پرستار
قناریهای درشتتر مانند قناریهای نژاد رسمی ایرانی که بر و روی بهتری دارند، در خواندن آوازهای آرام و دلنشین هم مهارت بیشتری نشان میدهند و برای کنار زدن حریفان ریزجثه خوشصدا اقبال بیشتری دارند. تمرین خوشصدایی و خوشقد و بالاشدن آنقدر قناریهای خوشنژاد را گرفتار میکند که برای پرورش تخمهایشان انرژی و فرصتی ندارند و این وظیفه را به قناری پرستار میسپارند. قناریهای پرستار چندان خوشنژاد نیستند و به مسابقات قناریها راه پیدا نمیکنند.