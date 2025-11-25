میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

میراث مرتضوی: تاراج بازنشستگان و جراحی اجباری

با بازار بورس و تتر و این حرفها کاری نداریم زیرا آن مسایل مربوط به طبقات اقتصادی متوسطی است که هنوز قادرند برای امروز و فردا و حتی پس فرداهای خود برنامه ریزی کنند.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۰۵
| |
999 بازدید
|
۵
میراث مرتضوی: تاراج بازنشستگان و جراحی اجباری

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اطلاعات؛ بحث ما بر سر نیازهای اولیه و تامین مایحتاج حیاتی دهکهای پایین و ماندگان در نیازهای اولیه غذایی و درمانی است که به تقریب بیش از یک  دهم جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگر موج تورمی را که بی مهار و لجام گسیخته درحال درنوردیدن قیمت‌ها و له کردن طبقه متوسط و روبه پایین است را نگیریم، شاید شماری زیادی از جمعیت کشور در پایان امسال به فقرا و مستمندان اضافه شوند. آموزش و امنیت در مسکن و سرانه تفریحات و ورزش و مسایل روانی بماند که چه وضعیتی خواهد داشت. 


در چنین شرایطی اعلام شده که بیمه تکمیلی بازنشستگان به دلیل عدم تسویه بدهی صندوق به شرکتهای بیمه گر قطع شده است. سالهاست درباره این ناترازی و خطر بزرگ صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی هشدار داده می شود.

یک نقطه ضعف بزرگ که با زندگی میلیونها خانوار کم بضاعت ایرانی و زیست شکننده آنان سروکار دارد. ورشکستگی احتمالی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی می تواند یک فاجعه بی بازگشت برای ملت و مملکت باشد.
وزیر کار، وزیر اقتصاد و رئیس جمهور باید از این نهال حفاظت کنند و در این شرایط، راه‌گذاری برای صندوق و تامین بیابند. در این زمینه هر تصمیم کوچکی که به درستی گرفته نشود، کاشتن بادی است که به درویدن توفانی می انجامد.
به خاطر داریم که در زمان دولت احمدی نژاد و مدیریت سعید مرتضوی، با فروش فله ای و قولنامه ای شرکتهای بزرگ و سودده در این حوزه توفان کاشتند و حالا سونامی آن به رنج مداوم بازنشستگان و مستمری بگیران، پیران و از کار افتادگان رسیده است!

تحمیلِ تحریم و جنگی که کشور عزیز ما را درگیر ساخت، اگرچه از سوی ملت، مقاومتی جانانه و پاسخی دندان شکن به دشمن صهیونیست و همدستانش داد، اما خسارات و مشکلات را نیز افزون کرد.
سپس اروپایی‌ها با فعال کردن مکانیسم ماشه، به یاری دشمنان آمدند و سخت ترین محاصرۀ اقتصادی تاریخ بر ایران و ایرانی اِعمال شد. در این شرایط باید همان گونه که از مرز و ارض کشور دفاع می شد از پول و ارز کشور هم دفاع می شد. کاسبان تحریم در تجارت خارجه، نفت، و بانک‌ها، خون مردم را مکیدند و به هیچ کس جوابی پس ندادند.  رئیس کل بانک مرکزی پریروز فرموده بود که معاملات بانک‌ها غیر شفاف است و ما نمی‌دانیم سهامداران چه کسانی هستند، مخصوصاً در بانکهای غیر دولتی (یعنی خصولتی... خصوصی)! از رئیس بانک مرکزی چیزی نمی پرسم زیرا حرفش را به روشنی زده است.

اما از دکتر مدنی زاده وزیر اقتصاد و دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب می پرسم که چگونه اعتبارات عظیم و بی‌حد و حصر و پشتوانه پولی و مالی و ذخایر ارزی مملکت در اختیار کسانی که معلوم نیست چه کسانی بوده اند، قرار گرفته و این مجهول الهویه ها چگونه می خواهند خسارات را جبران کنند و بدهی های مردم را باز گردانند؟ نقش بانک‌های به اصطلاح غیر دولتی و موسسات اعتباری در ایجاد تورم چهل پنجاه شصت هفتاد درصدی چقدر است؟ بانک مرکزی و رئیس محترم آن به چه کسی پاسخگوست یا خواهد بود؟!


با این اوضاع و احوال، دل شیر دارید که یارانه بنزین و گازوئیل را برداشته و تغییر می دهید. این بازی دوسر باخت را پوپولیست های مجلس نشین در ادوار سابق برای ما رقم زدند. هنگامی که قرار بود یکی دو ریال و بعدا به صورت پلکانی بهای بنزین و دیگر انرژیها و سوختهای رایج افزایش پیدا کند، ناگهان صدای وامستضعفا از سوی برخی نمایندگان و جراید و بنگاههای منسوب به آنها برخاست که دولت لیبرال می خواهد عدالت را از بین ببرد و مردم را از تنها دارایی ارزان محروم کند! هنوز تیترهای روزنامه عصر در آن زمان و صبح در این هنگام در آرشیوها موجود است.

باری اکنون در چند راهی تاریخ و جامعه و اقتصاد، راهی نمانده بجز یک جراحی دردناک که ممکن است با جراحت و خون فراوان توام شود. قبلا هم بوده و شده است. با این همه به ملت بزرگ ایران توصیه می کنم در این مورد با دولت همگام و همراه باشند، زیرا تحول قیمت‌ها به سوی واقعی شدن، هرچند دشوار و سخت باشد، بهتر از شرایط غیر واقعی و حباب واری است که هر لحظه ممکن است بترکد و نابود شود. اکنون شرایط به گونه ای است که هر تصمیمی برای این موضوع ظریف با تبعات دردناک روبروست. همان حباب مولانا بیدل است که «بر موج بسته اند کلاه حباب را...»

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سعید مرتضوی بازنشستگان جراحی اقتصادی بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی صندوق بیمه دولت چهاردهم دولت پزشکیان
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خطری که صندوق تأمین اجتماعی را تهدید می‎کند
جزئیات پرداخت وام ضروری و سفر به بازنشستگان
ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان ایثارگر
پرداخت بخشی از متناسب‌سازی با حقوق مرداد بازنشستگان
اعلام جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری
علت عدم واریز یک میلیون تومان برای برخی از بازنشستگان
متاسفانه در افق ۱۴۰۵ با مشکل بسیار جدی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم / بحران صندوق‌های بازنشستگی ابرچالش اقتصاد کشور است / از ۱۸ صندوق بازنشستگی فقط دو صندوق قانون دارد / فردی با مدرک جغرافیا یا فلسفه یک هلدینگ صنعتی را مدیریت می‌کند
پول درمان بازنشسته‌ها کجاست؟
تسویه بدهی بیمه تکمیلی بازنشستگان
مبلغ جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان اعلام شد
پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان
آخرین مهلت «حذف و اضافه» بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی
پیشنهاد جدید برای بیمه تکمیلی بازنشستگان
مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی بازنشستگان ایثارگر
وام ۵ میلیون تومانی بازنشستگان پرداخت شد
بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته توسط بنیاد
تعداد بازنشستگانی که ماهانه وام دریافت می‌کنند
افزایش ۳۰ درصدی خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان
آخرین خبر از تعیین تکیلف بیمه تکمیلی بازنشستگان
جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
5
پاسخ
همین مجلسی‌ها که حالا اینقدر میدری را تحت فشار گذاشته اند آن موقع یک کلام در خصوص ریاست مرتضوی نزدند کسی که هیچ اهلیتی نداشت و جلو چشمشان بیشترین ضربه را به بازنشستگان زد و زمینه درگیری لاریجانی و احمدی نژاد را فراهم کرد .
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
مرتضوی کمر سازمان تامین اجتماعی را شکست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
دمت گرم امّا
حقوق بازنشستگان دولت (کشوری )یک سوم بازنشستگان تأمین اجتماعی است. آنها دیگر در فقر مطلق هستند . متاسفانه دولت هیچ گوشه چشمی به آنان ندارد و تحت عنوانهای بازنشستگی پیش از موعد ، ادغام صندوق و همسان سازی ، ته مانده منابع صندوق را به گروه هایی دوس داشته است ، تقسیم کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
داداش چرا جراحی بزرگ اقتصادی هر بار فقط هزینه خانوار و مخارج مردم رو هدف میگیره؟چرا این جراحی شامل حقوق و دستمزد و درآمد کارگرن و کارمندان نمیشه؟اگر میخواین جراحی کنید اول حقوق و دستمزدها را به عرف جهانی برسانید بعد هزینه ها و قیمت کالاها را جهانی کنید
ناشناس
|
Ireland
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
از دریافتی های حق بیمه مردم، عوض سرمایه گذاری ، اختلاس کردند به ویلموتس بخشیدند مفت خورهایشان را استخدام تامین اجتماعی کردند حالا می گویند دیدی مردم انداختن مون توی چاله جمعیتی!!!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۲ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۰ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۰ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۰ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005d8r
tabnak.ir/005d8r