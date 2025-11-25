ماجرای «دروغ میانجیگری» پزشکیان و بن سلمان!

دو هفته قبل نامهای از سوی رئیسجمهور محترم کشورمان خطاب به بنسلمان، ولیعهد (بخوانید همه کاره) عربستان سعودی نوشته شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این نامه توسط آقای رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان در دیدار با شاهزاده عبدالعزیز بنسعود بننایف، به وی تسلیم شد. نامه آقای پزشکیان با اعلام رسمی وزارت امور خارجه و رئیس سازمان حج «حاوی قدردانی جمهوری اسلامی ایران از عربستان بهخاطر خدمات ارائهشده به حجاج ایرانی در جریان مراسم حج سال گذشته و اهمیت استمرار همکاریها و هماهنگیها برای برگزاری موفق مراسم حج امسال بوده است». مقامات عربستان نیز در گزارشهای رسمی خود از همین محتوا خبر دادهاند و اما...
بلافاصله بعد از انتشار خبر یاد شده، سایتها و روزنامههای وابسته به مدعیان اصلاحات با آب و تاب و ذوقزدگی و با تیترهای درشت اعلام کردند که آقای پزشکیان در این نامه از محمد بنسلمان خواسته است که میان ایران و آمریکا میانجیگری کند(!) و علیرغم تکذیب این خبر از سوی وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت، بیوقفه در این شیپور فریب دمیدند. شایعهپراکنی گسترده و دروغپردازی مدعیان اصلاحات در حالی بود که به وضوح میدانستند اولاً؛ بنسلمان برای ترامپ -همانگونه که بارها اعلام کرده است- نقشی بیشتر از یک گاو شیرده ندارد و ثانیاً؛ مسئله ما با آمریکا، فقدان واسطه نیست، قطر، عمان و کشورهای اروپایي بارها درخواست وساطت کردهاند و ایران با قاطعیت این درخواستها را رد کرده و اعلام داشته است که مسئله ما، جنایات، بدعهدیها، دشمنیهای پیدرپی و مخصوصاً حمله نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان است و یا به گفته سخنگوی وزارت خارجه: «هیچ فرایند مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد و همانطور که وزیر خارجه بارها تاکید کردهاند مذاکره با طرفی که به تجاوز نظامی مباهات میکند و دنبال دیکته کردن خواستههای خود است، توجیه منطقی ندارد. پیام رئیسجمهور به ولیعهد عربستان، صرفاً محتوای دوجانبه داشته و حاوی قدردانی بهخاطر خدمات ارائهشده به حجاج ایرانی بوده است». نکات فوق بسیار بدیهیتر از آنند که مدعیان اصلاحات قادر به درک و فهم آن نباشند. بنابراین دروغپردازی پیدرپی آنها از کجا ناشی میشود و چرا این همه بر دامن زدن به این شایعه اصرار دارند؟! بخوانید!
روی سخن در این بند، با رئیسجمهور محترم کشورمان است و سخن از احتمال ترفند موسوم به «بازی در دو نقش» در میان است. با این توضیح که پیشنهاد ارسال نامه یاد شده به محمد بنسلمان از سوی چه کسانی مطرح شده است؟! و آیا این پیشنهاد، در حالی که بنسلمان عازم سفر به آمریکا و دیدار با ترامپ بوده است، مشکوک به نظر نمیرسد؟! نامه تقدیر از خدمات سعودیها در مراسم حج، در اواخر ماه جمادیالاول و آغاز ماه جمادیالثانی ارسال شده است و این در حالی است که ۵ ماه از مراسم حج سال قبل گذشته است و ۶ ماه به آغاز مراسم حج امسال باقی مانده است. به بیان دیگر نامه قدردانی از همکاری عربستان در مراسم حج سال گذشته، نه در پایان مراسم بوده است که توجیهپذیر باشد و نه در آستانه مراسم حج بعدی بوده است که ضرورت آن قابل تفسیر باشد؟!
اکنون این پرسش - با انگیزه همکاری و همراهی با جناب پزشکیان- در میان است که با توجه به غیرقابل توجیه بودن زمان ارسال نامه یاد شده آیا احتمال نمیدهید کسانی که ارسال نامه قدردانی از بنسلمان را در زمان غیرقابل توجیه مورد اشاره (۵ ماه بعد از پایان حج قبلی و ۶ ماه قبل از مراسم حج بعدی) به جنابعالی پیشنهاد دادهاند، همانهایی باشند که دروغ درخواست شما از بنسلمان برای میانجیگری را شایع کردهاند؟! به بیان دیگر آیا احتمال نمیدهید که یک جریان خاص (و صد البته مشکوک) در هر دو سوی ماجرا حضور داشته و در دو نقش بازی کرده باشد؟! از یک سو پیشنهاد ارسال نامه را داده باشد و از سوی دیگر درباره محتوای آن دست به شایعهپراکنی و دروغپردازی زده باشد؟! برخی از کسانی که درباره محتوای نامه شایعهپراکنی و دروغپردازی کردهاند، در کنار جنابعالی و خیلی نزدیک به شما حضور دارند! خوب نگاه کنید!