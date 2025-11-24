میلی صفحه خبر لوگو بالا
نحوه فعالیت واحدهای قضایی استان البرز

روابط عمومی دادگستری کل البرز در اطلاعیه ای اعلام کرد که حسب تصمیم رئیس شورای قضایی البرز روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته، واحدهای قوه قضائیه در استان البرز دورکار شدند.
نحوه فعالیت واحدهای قضایی استان البرز

به گزارش تابناک، در اطلاعیه مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان البرز در این خصوص آمده است: «با توجه به تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استان البرز مبنی بر امکان دورکاری دستگاه‌ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته (چهارم و پنجم آذرماه ١٤٠٤) به جهت آلودگی هوا و اطلاعیه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه؛ در راستای حفظ سلامت مراجعین و کارکنان دستگاه قضائی استان، حسب تصمیم رئیس شورای قضائی و رئیس کل دادگستری استان البرز، کلیه واحدهای قضائی و ستادی قوه قضائیه در استان البرز به صورت دورکاری ارائه خدمت خواهند نمود.

بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان البرز، کلیه مدیران واحدهای قضائی استان موظف شده‌اند در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضائی و نحوه عملکرد واحد کشیک»، نسبت به برقراری واحدهای کشیک برای انجام خدمات فوری قضائی اقدام نمایند.

در راستای این تصمیم، کلیه اوقات رسیدگی شعب دادسراها، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف استان البرز در روزهای موصوف یعنی چهارم و پنجم آذرماه لغو گردید و اوقات رسیدگی جدید در اولین زمان ممکن با رعایت مقررات مربوطه تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد».

