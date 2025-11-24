به گزارش تابناک، مهدی پازوکی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و بهمنظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا، تمامی مقاطع آموزشی لرستان در روزهای ۴ و ۵ آذرماه بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.
وی گفت: باهدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا و حفاظت از سلامت دانشآموزان و دانشجویان، فعالیت تمامی مراکز آموزشی استان پیشدبستانیها، مهدهای کودک، دورههای متوسطه اول و دوم و دانشگاهها، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه، در بستر فضای مجازی برگزار میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان افزود: فعالیت کلیه ادارات، شعب دادگستری و دادستانی، بانکها، شرکتهای بیمه، دستگاههای اجرایی و سایر مؤسسات دولتی طبق روال عادی است.