مدارس و دانشگاه‌های لرستان تا پایان هفته تعطیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: به‌منظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا، مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل است.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۸۵
| |
478 بازدید
مدارس و دانشگاه‌های لرستان تا پایان هفته تعطیل شد

به گزارش تابناک، مهدی پازوکی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و به‌منظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا، تمامی مقاطع آموزشی لرستان در روزهای ۴ و ۵ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: باهدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا و حفاظت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، فعالیت تمامی مراکز آموزشی استان پیش‌دبستانی‌ها، مهدهای کودک، دوره‌های متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه، در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان افزود: فعالیت کلیه ادارات، شعب دادگستری و دادستانی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، دستگاه‌های اجرایی و سایر مؤسسات دولتی طبق روال عادی است.

برچسب ها
لرستان آنفلوآنزا شیوع بیماری بیماری های تنفسی مدارس تعطیلی دانشگاه ها
