تکذیب یک شایعه مالیاتی جدید

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اخذ هرگونه مالیات از کارتخوان‌ها دروغ است و تنها قرار است حدود ۱۰۰ رستوران لوکس، مالیات بر ارزش افزوده را به صورت همزمان با انجام تراکنش پرداخت کنند.

به گزارش تابناک، مهدی موحدی درخصوص شایعه دریافت مالیات در فرایند خرید با کارتخوان‌ها اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد طرح شایعاتی در فضای مجازی هستیم مبنی بر اینکه قرار است از خرید با کارتخوان‌ها مالیات گرفته شود. این شایعه را به شدت تکذیب می‌کنیم و اساساً طرح هیچ‌گونه مالیات جدیدی در این‌باره وجود ندارد.

وی افزود: موضوع اصلی قضیه به بعد از صدور اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی مربوط می‌شود. بعضاً سازمان امور مالیاتی مورد سوال قرار می‌گیرد که برخی از فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده این مالیات را از خریداران خود دریافت و آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند.

موحدی تصریح کرد: برای رفع مشکلات این چنینی قرار بر این شد که از اول دی ماه یعنی از ابتدای دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۴ طبق مفاد آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ این قانون برخی از فعالین اقتصادی مربوط به ارائه غذا و خوراک که عمدتاً شامل رستوران‌های لوکس می‌شوند و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند همزمان با صدور صورتحساب الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را به نرخ ۸ درصد به صورت علی الحساب پرداخت کنند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: به عبارت دیگر همان مالیاتی که قرار بود بعد از سه ماه پرداخت کنند طبق این آئین نامه همزمان با فروش و صدور صورت حساب برای خریدار، پرداخت خواهند کرد.

موحدی یادآور شد: پیش از این هم مالیات و عوارض ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی و سکوهای نمایش خانگی به همین منوال پرداخت می‌شد و در حال حاضر حدود ۱۰۰ رستوران شامل رستوران‌های لوکس و پردرآمد مشمول پرداخت این چنینی مالیات و عوارض ارزش افزوده شدند.