وضعیت فعالیت مدارس قم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم گفت: تمامی مراکز آموزشی و ادارات قم روزهای سه‌شنبه شنبه و چهارشنبه به روال معمول فعالیت خواهند کرد.
وضعیت فعالیت مدارس قم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه

به گزارش تابناک، مرتضی رحمان‌نیا معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم، با تکذیب شایعه تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی استان قم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه به دلیل آلودگی هوا گفت: طبق بررسی‌های جدید، در حال حاضر از نظر شاخص‌های آلودگی هوا هیچ مشکلی نداریم و هم سازمان محیط زیست و هم اداره‌کل هواشناسی شرایط هوای استان را مساعد اعلام کرده‌اند.

رحمان‌نیا افزود: ما به طور مستمر وضعیت آلودگی هوا و میزان آن را پیگیری می‌کنیم و فردا نیز ادامه این نظارت‌ها را خواهیم داشت و در صورتی که شرایط بحرانی شود، تا ظهر فردا جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهیم کرد؛ اما در حال حاضر مشکلی اعلام نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر وضعیت آلودگی هوا تحت کنترل است و همین امشب پیگیری شد و تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در قم به فعالیت خود ادامه خواهند داد و همچنین ادارات نیز طبق روال معمول باز هستند.

قم مدارس فعالیت مدارس تعطیلی تکذیب آلودگی هوا
