برخی مدارس همدان فردا، سه‌شنبه تعطیل شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از تعطیلی تمامی مراکز آموزشی در مقطع مهدکودک، پیش‌دبستانی و دبستان در استان همدان برای فردا سه‌شنبه به دلیل شرایط نامساعد جوی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۸۰
| |
7 بازدید
برخی مدارس همدان فردا، سه‌شنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک، حمید پورحسینی مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از تعطیلی مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس دوره دبستان در این استان خبر داد.

وی اظهار کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی و به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، تمامی مراکز آموزشی در مقطع مهدکودک، پیش‌دبستانی و دبستان در استان همدان روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شد.

پورحسینی با اشاره به اینکه ادارات و سازمان‌های دولتی در استان همدان فردا سه‌شنبه فعالیت عادی خود را خواهند داشت، افزود: سایر مقاطع تحصیلی شامل دوره‌های متوسطه اول، متوسطه دوم و دانشگاه‌ها نیز دایر بوده و تعطیلی ندارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از خانواده‌ها و مسئولان مدارس خواست تا با رعایت این تصمیم، از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

همدان آلودگی هوا مدارس تعطیلی مدارس ابتدایی
