به گزارش تابناک، حمید پورحسینی مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از تعطیلی مهدکودکها، مراکز پیشدبستانی و مدارس دوره دبستان در این استان خبر داد.
وی اظهار کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی و بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان، تمامی مراکز آموزشی در مقطع مهدکودک، پیشدبستانی و دبستان در استان همدان روز سهشنبه تعطیل اعلام شد.
پورحسینی با اشاره به اینکه ادارات و سازمانهای دولتی در استان همدان فردا سهشنبه فعالیت عادی خود را خواهند داشت، افزود: سایر مقاطع تحصیلی شامل دورههای متوسطه اول، متوسطه دوم و دانشگاهها نیز دایر بوده و تعطیلی ندارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان از خانوادهها و مسئولان مدارس خواست تا با رعایت این تصمیم، از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.