عکس: مراسم عزاداری شام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها در حسینیه امام خمینی(ره)
همزمان با چهارمین شب عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره)، مراسم شام شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها امشب دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از عزاداران فاطمی و اقشار مختلف مردم برگزار شد. در این مراسم حجتالاسلام والمسلمین مسعود عالی در سخنانی با تبیین نقش معروفها و منکرهای اجتماعی و تأثیرگذار در جامعه و فراتر از آن در جبهه حق، گفت: حضرت زهرا سلاماللهعلیها با عمل و بیان خود بزرگترین معروف جبهه حق یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام را حفظ کردند و با ممانعت از وقوع بالاترین منکر یعنی انحراف از جبهه ولایت، در واقع «حافظ جبهه حق» شدند. همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی در رثای حضرت صدیقه سلاماللهعلیها مرثیهسرایی و نوحهخوانی کرد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.