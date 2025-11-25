میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«نان کامل» در تهران نایاب شد!

تهران با فقدان نانوایی نان کامل مواجه است. با توجه به هزینه‌های تولید نان کامل و اختلاف قیمت ناچیز، تمایلی برای تولید نان کامل در پایتخت وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۶۱
| |
694 بازدید
«نان کامل» در تهران نایاب شد!

به گزارش تابناک، تهران در حالی با کمبود نانوایی‌های عرضه‌کننده «نان کامل» مواجه است که به گفته مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، علیرغم وجود کارخانه تولید آرد کامل در همه استان‌ها، چالش قیمت و نبود صرفه اقتصادی برای نانوایان، به عنوان موانع اصلی اجرای برنامه ملی نان کامل در پایتخت مطرح می‌شود.

دکتر احمد اسماعیل‌زاده با بیان اینکه پایتخت نانوایی عرضه‌کننده نان کامل ندارد، اظهار کرد: وزارت بهداشت، «دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» و «دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت» بر ضرورت اجرای برنامه نان کامل در تمام کشور اصرار دارند. خوشبختانه، حداقل یک کارخانه تولیدکننده آرد کامل در هر استان وجود دارد اما تهران با فقدان نانوایی نان کامل مواجه است.

وی با بیان اینکه اقناع «حوزه تامین» و «نانوایان» در زمینه تولید نان کامل در پایتخت را انجام می‌دهیم، توضیح داد: نانوایان در ارتباط با تولید نان کامل به مولفه «قیمت» اشاره می‌کنند اما وزارت بهداشت متولی قیمت نان نیست و این موضوع در اختیار وزارت کشور است.

او ادامه داد: وزارت کشور، مسئولیت بازنگری و تغییر قیمت‌ نان کامل را برعهده گرفته است. اگر بازنگری قیمت‌ نان کامل انجام شود و شرایط به نحوی باشد که تولیدکننده احساس ضرر مالی نکند، احتمال گرایش نانوایان به تولید نان کامل وجود دارد. قیمت نان کامل، چالش اصلی دسترسی اهالی پایتخت به نان کامل است؛ چرا که نانوایان اظهار می‌کنند تولید نان کامل به فرایند تخمیر نیاز دارد و این موضوع سبب کاهش تولید نان و در نتیجه درآمد کمتر می‌شود.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه نانوایان معتقدند که اختلاف قیمت نان کامل با نان غیرکامل تفاوت چندانی ندارد، توضیح داد: با توجه به هزینه‌های تولید نان کامل و اختلاف قیمت ناچیز، تمایلی برای تولید نان کامل در پایتخت وجود ندارد. جلسات کیمسیون اصل ۹۰ با موضوع نان هر سه ماه یکبار برگزار می‌شود و بررسی قیمت نان از موضوعات مهم این کمیسیون است.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره چرایی اجرای موفق برنامه عرضه نان کامل در برخی استان‌ها گفت: استان‌هایی که استاندار آنها در زمینه تولید نان کامل به پای کار آمده، موفق هستند. استانداران به نانوایان عرضه‌کننده نان کامل اجازه داده‌اند که نان را با قیمت کمی بیشتر از نان عادی عرضه کنند تا توانایی پوشش هزینه‌های جاری خود را داشته باشند. امیدوارم که اجازه افزایش قیمت نان کامل در استان تهران نیز مانند سایر استان‌ها صادر شود تا نانوایان از تولید نان کامل استقبال کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نان کامل نانوایی ها پخت نان آرد کامل قیمت نان نانوایان
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت نان در این استان، شبانه گران شد
استارت افزایش قیمت نان زده شد / زنگ خطر کمبود گندم به صدا درآمد
قیمت‌گذاری دستوری، قاتل کیفیت نان!
نان و میوه رکورد گرانی مهرماه را زدند
نانوایی‌ها ملزم به نصب نرخ‌نامه شدند
آیا قیمت نان افزایش می‌یابد؟!
قیمت جدید نان‌های آزادپز در انتظار رد یا تأیید
چرا گرانفروشی نان در تهران متوقف نمی‌شود؟!
اعلام قیمت نهایی نان دولتی در تهران+جدول
ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در تهران
اینفوتابناک/نان به نرخ روز
قیمت نان در اصفهان بازنگری شد
نانوایی ها نان ساده پخت کنند
آرد کامل نشانگر بهترین کیفیت نان‌ است
قیمت جدید نان هنوز نهایی نشده است
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005d89
tabnak.ir/005d89