«نان کامل» در تهران نایاب شد!

تهران با فقدان نانوایی نان کامل مواجه است. با توجه به هزینه‌های تولید نان کامل و اختلاف قیمت ناچیز، تمایلی برای تولید نان کامل در پایتخت وجود ندارد.

به گزارش تابناک، تهران در حالی با کمبود نانوایی‌های عرضه‌کننده «نان کامل» مواجه است که به گفته مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، علیرغم وجود کارخانه تولید آرد کامل در همه استان‌ها، چالش قیمت و نبود صرفه اقتصادی برای نانوایان، به عنوان موانع اصلی اجرای برنامه ملی نان کامل در پایتخت مطرح می‌شود.

دکتر احمد اسماعیل‌زاده با بیان اینکه پایتخت نانوایی عرضه‌کننده نان کامل ندارد، اظهار کرد: وزارت بهداشت، «دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» و «دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت» بر ضرورت اجرای برنامه نان کامل در تمام کشور اصرار دارند. خوشبختانه، حداقل یک کارخانه تولیدکننده آرد کامل در هر استان وجود دارد اما تهران با فقدان نانوایی نان کامل مواجه است.

وی با بیان اینکه اقناع «حوزه تامین» و «نانوایان» در زمینه تولید نان کامل در پایتخت را انجام می‌دهیم، توضیح داد: نانوایان در ارتباط با تولید نان کامل به مولفه «قیمت» اشاره می‌کنند اما وزارت بهداشت متولی قیمت نان نیست و این موضوع در اختیار وزارت کشور است.

او ادامه داد: وزارت کشور، مسئولیت بازنگری و تغییر قیمت‌ نان کامل را برعهده گرفته است. اگر بازنگری قیمت‌ نان کامل انجام شود و شرایط به نحوی باشد که تولیدکننده احساس ضرر مالی نکند، احتمال گرایش نانوایان به تولید نان کامل وجود دارد. قیمت نان کامل، چالش اصلی دسترسی اهالی پایتخت به نان کامل است؛ چرا که نانوایان اظهار می‌کنند تولید نان کامل به فرایند تخمیر نیاز دارد و این موضوع سبب کاهش تولید نان و در نتیجه درآمد کمتر می‌شود.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه نانوایان معتقدند که اختلاف قیمت نان کامل با نان غیرکامل تفاوت چندانی ندارد، توضیح داد: با توجه به هزینه‌های تولید نان کامل و اختلاف قیمت ناچیز، تمایلی برای تولید نان کامل در پایتخت وجود ندارد. جلسات کیمسیون اصل ۹۰ با موضوع نان هر سه ماه یکبار برگزار می‌شود و بررسی قیمت نان از موضوعات مهم این کمیسیون است.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره چرایی اجرای موفق برنامه عرضه نان کامل در برخی استان‌ها گفت: استان‌هایی که استاندار آنها در زمینه تولید نان کامل به پای کار آمده، موفق هستند. استانداران به نانوایان عرضه‌کننده نان کامل اجازه داده‌اند که نان را با قیمت کمی بیشتر از نان عادی عرضه کنند تا توانایی پوشش هزینه‌های جاری خود را داشته باشند. امیدوارم که اجازه افزایش قیمت نان کامل در استان تهران نیز مانند سایر استان‌ها صادر شود تا نانوایان از تولید نان کامل استقبال کنند.