نماز باران در بندرعباس اقامه شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، عصر دوشنبه با حضور پرشور مردم بندرعباس بعد از پیاده روی چند ساعته برای رسیدن به قدمگاه پنجه علی که یکی نقاط مرتفع شهر بندرعباس محسوب می‌شود؛ مردم نماز باران اقامه کردند.

نماز باران به امامت آیت الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس اقامه شد.

مردم که از نقاط مختلف شهر در این آئین حضور پیدا کرده بودند، دست نیاز به سوی خداوند متعال بلند کرده و بارش رحمت الهی را مسئلت کردند.

این آئین مزین به حضور دو شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس بود که بر روی دستان مردم حاضر در قدمگاه پنجه علی تشییع شد.