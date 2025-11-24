جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از اتخاذ تصمیمات جدید برای مدیریت شرایط آلودگی هوا در استان خبر داد و گفت: تمامی مدارس استان قزوین در روز سه‌شنبه چهارم آذر تعطیل است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، جواد حق‌لطفی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا سه‌شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری است.

وی افزود: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل خواهند بود و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

معاون استاندار در ادامه اعلام کرد: فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان بدون تغییر و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

حق لطفی تأکید کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه طبق روال عادی در روز سه‌شنبه دایر بوده و خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند داد.