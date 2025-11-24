میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس استان قزوین فردا سه‌شنبه تعطیل است

جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، از اتخاذ تصمیمات جدید برای مدیریت شرایط آلودگی هوا در استان خبر داد و گفت: تمامی مدارس استان قزوین در روز سه‌شنبه چهارم آذر تعطیل است.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۵۰
| |
225 بازدید
مدارس استان قزوین فردا سه‌شنبه تعطیل است

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، جواد حق‌لطفی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به هشدارهای صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی، فردا سه‌شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری است.

وی افزود: بر همین اساس، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل خواهند بود و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

معاون استاندار در ادامه اعلام کرد: فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان بدون تغییر و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

حق لطفی تأکید کرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه طبق روال عادی در روز سه‌شنبه دایر بوده و خدمات خود را به شهروندان ارائه خواهند داد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قزوین آلودگی هوا مدارس تعطیلی آموزش غیر حضوری
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلی مدارس کاشان و آران بیدگل به علت شیوع بیماری
کدام استان‌ها فردا، سه‌شنبه تعطیل است؟
وضعیت آلاینده نیتروژن دی‌اکسید در هوای ایران + نقشه
تردد وسایل نقلیه سنگین تا آخر هفته در تهران ممنوع
بالاخره تکلیف تعطیلی تهران مشخص شد!
احتمال تعطیلی تهران تا آخر هفته قوت گرفت
این استان تا پایان هفته تعطیل شد
غیرحضوری شدن مدارس زنجان به‌دلیل شیوع آنفلوانزا
اهواز در صدر بحران آلودگی
عکس: تهران در وضعیت قرمز
عکس | وضعیت فاجعه بار آب و هوایی در تهران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d7y
tabnak.ir/005d7y