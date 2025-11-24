به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خروجی ماهوارههای مرتبط با پیشبینی هواشناسی از ورود یک موج بارندگی به کشور تا ۵ روز آینده خبر میدهد.
این بارندگیها در مدت ۱۰ روز پیش رو تا ۴۱ میلیمتر به صورت تجمعی پیشبینی میشود.
از سوی دیگر پیشبینی بارش ۵ روزه برای شهرستان چالوس، محل آتشسوزی جنگل الیت نیز معادل ۲ میلیمتر خواهد بود که در صورت تقویت موج بارندگی میتواند، زمینه خاموشی مناطق آتش گرفته را فراهم کند. گفته میشود، اطفای کامل حریق در منطقه الیت به حداقل ۱۰ میلیمتر بارندگی نیاز دارد.
این موج بارشی نواحی شمال، غرب و بخشهایی از مرکز کشور از جمله تهران را در برمیگیرد.