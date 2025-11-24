میلی صفحه خبر لوگو بالا
استقلال - الوصل در هاله‌ای از ابهام؛ تصمیم AFC پس از سنجش شاخص آلودگی

تصمیم درباره برگزاری یا عدم برگزاری دیدار استقلال مقابل الوصل در چهارچوب دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همه چشم‌انتظار چهارشنبه هستند.
استقلال - الوصل در هاله‌ای از ابهام؛ تصمیم AFC پس از سنجش شاخص آلودگی

سناریوی لغو احتمالی بازی استقلال مقابل الوصل، پس از لغو مسابقات استان تهران تا پایان هفته، وارد فضای جدی‌تری شده است. 

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، با وجود انتشار موجی از شایعات درباره لغو دیدار استقلال و الوصل امارات در هفته پنجم سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، ماجرا هنوز به ایستگاه تصمیم‌گیری نرسیده است. تنها مرجع تصمیم‌گیرنده در این زمینه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) است که نماینده آن صبح چهارشنبه و بر اساس وضعیت آلودگی شهرقدس و مشورت با بخش پزشکی و برگزاری مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد.

تعلیق فوتبال تهران و اثر آن بر نماینده ایران

آلودگی سنگین هوای پایتخت که از ابتدای هفته موجب تعطیلی مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها شده و دورکاری مدارس ابتدایی را هم به دنبال داشته، هيئت فوتبال استان تهران را هم مجبور کرده تمام مسابقات این استان را تا پایان هفته تعطیل کند؛ تصمیمی که بلافاصله سناریوی لغو احتمالی بازی استقلال مقابل الوصل را وارد فضای جدی‌تری کرده است. این دیدار از هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا طبق برنامه باید چهارشنبه شب در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شود که باتوجه به جایگاه استقلال در جدول، حساسیت بالایی هم برای آبی‌ها دارد.

معیار AFC؛ یک عدد مشخص و بدون تفسیر

با وجود تمام گمانه‌زنی‌ها، کنفدراسیون فوتبال آسیا برای لغو یا برگزاری دیدار استقلال و الوصل تنها یک معیار دارد؛ عدد شاخص آلودگی هوا در ایستگاه شهرقدس که روز چهارشنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این شاخص بالاتر از ۲۰۰ باشد، طبق آیین‌نامه رسمی AFC، دیدار می‌تواند لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود.

استقلال - الوصل در هاله‌ای از ابهام؛ تصمیم AFC پس از سنجش شاخص آلودگی

چهارشنبه؛ زمانی که تکلیف روشن می‌شود

نماینده تعیین شده از سوی AFC صبح چهارشنبه وضعیت آلودگی هوا را بر اساس اعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس همان عدد، تصمیم نهایی را اعلام خواهد کرد. بنابراین، سرنوشت این مسابقه حساس دقیقاً صبح روز چهارشنبه مشخص می‌شود؛ نه زودتر، نه دیرتر.

تأکید روشنک روی علت احتمالی لغو بازی

امیرحسین روشنک، مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ، تأکید کرده است که اختیار کامل برگزاری یا لغو مسابقه در دست کنفدراسیون فوتبال آسیاست و هیچ نهاد داخلی نمی‌تواند درباره‌اش حکم قطعی بدهد. این مسئول یادآور شده شاخص آلودگی اگر «بیش از ۲۰۰» باشد، طبق مقررات، مسابقه قابلیت تعویق دارد؛ و این همان چیزی است که نماینده AFC روز چهارشنبه مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

لغو مسابقات فوتبال استان تهران تا پایان هفته
جنجال آرمین سهرابیان میان دو بازی با الوصل؛ علاقه مدافع استقلال به جام جهانی و البته حواشی!
واکنش کنایه‌آمیز روزنامه اماراتی به برد هفت گله!
تیم داوری استقلال و الوصل اعلام شد
