غیرحضوری شدن مدارس زنجان به‌دلیل شیوع آنفلوانزا

ستاد مدیریت بحران استان زنجان با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در میان کودکان و نوجوانان، اعلام کرد که آموزش حضوری تمامی مدارس استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۴ و ۵ آذر ۱۴۰۴) لغو و کلاس‌ها به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۲۸
| |
307 بازدید

غیرحضوری شدن مدارس زنجان به‌دلیل شیوع آنفلوانزا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان در روز دوشنبه ۳ آذر، ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد: با توجه به مشاهده موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در بین برخی کودکان و نوجوانان، به‌ویژه دانش‌آموزان، و با توجه به احتمال افزایش شدت بیماری در سطح مدارس، تدابیر پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.

براساس این اطلاعیه، به‌منظور جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری، قطع موقت زنجیره انتقال و مدیریت کنترل شیوع، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با موافقت استاندار زنجان، تحصیل حضوری تمامی دانش‌آموزان استان در تمام مقاطع تحصیلی و در دو شیفت صبح و بعدازظهر در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، چهارم و پنجم آذرماه لغو می‌شود.

طبق اعلام ستاد، فرآیند آموزش در این دو روز به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر شبکه شاد انجام خواهد شد.

برچسب ها
غیرحضوری مدارس استانداری زنجان شیوع آنفولانزا
