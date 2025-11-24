ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در پلتفرم تروث سوشال نوشت: آیا واقعاً ممکن است که پیشرفت بزرگی در مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین حاصل شود؟ تا وقتی که خودتان ندیدهاید باور نکنید، اما ممکن است اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد.
اظهارات ترامپ کمتر از ۲۴ ساعت پس از پست قبلی او در وبسایت تروث سوشال منتشر شد که در آن از رهبری اوکراین به دلیل «قدردانی نکردن» از تلاشهای آمریکا برای پایان دادن به درگیری انتقاد کرده بود. براساس گزارش سی ان ان، با این حال، پس از یک روز مذاکرات فشرده در ژنو در روز یکشنبه، به نظر میرسد مقامات آمریکایی نسبت به پیشرفت در پایان دادن به جنگ «خوشبینتر» شدند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که براساس بیانیه مشترک واشنگتن – کییف، آمریکا و اوکراین به کار بر روی طرح صلح «اصلاحشده» برای پایان دادن به جنگ با روسیه ادامه میدهند. کاخ سفید هم به طور جداگانه اعلام کرد که هیئت اوکراینی به آنها گفته است که این طرح «منعکسکننده منافع ملی آنها» است و «به الزامات استراتژیک اصلی آنها میپردازد»، اگرچه کییف بیانیهای از سمت خود منتشر نکرد.
در همین حال، کرملین از آمادگی خود برای گفتوگو و مذاکره بیشتر با آمریکا خبر داد. با این حال، سخنگوی کرملین گفت که انتظار نمیرود این هفته دیداری بین هیئتهای روسیه و آمریکا برگزار شود و افزود که جزئیات خاصی در مورد مذاکرات وجود ندارد.
دیمیتری پسکوف همچنین اشاره کرد که منتظر اطلاعات مربوط به اصلاحات احتمالی است که ظاهراً در طرح ایالات متحده برای حل و فصل اوکراین اعمال شده است.
سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت: «ما هنوز هیچ طرحی ندیدهایم. بیانیهای خواندیم که پس از بحثهایی که در ژنو انجام شد، برخی اصلاحات در متنی که قبلاً دیده بودیم، اعمال شده است. خب، ما منتظر خواهیم ماند. ظاهراً گفتوگو ادامه دارد و برخی تماسها ادامه خواهد یافت. ما هنوز هیچ چیز رسمی دریافت نکردهایم. مسکو نمیداند چه متنی از طرح صلح در طول تماسهای بین ایالات متحده و اوکراین در ژنو در روز یکشنبه تهیه شده است.»