به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گزارش «شیرا روبین» در واشنگتن پست با این عنوان منتشر شده است: «اسرائیلی‌ها به دلیل ترس و نارضایتی به تعداد بی‌سابقه‌ای در حال مهاجرت به خارج هستند.» خبرنگار این روزنامه آمریکایی که در تل‌آویو مستقر است، در گزارش خود به سراغ برخی از خانواده‌های صهیونیست رفته و نظر آنها را درباره خروج از فلسطین اشغالی جویا شده است. او به سراغ یک صهیونیست به نام «آوراهام بیننفلد» رفت. به روایت خبرنگار واشنگتن پست، بیننفلد قبل از عملیات طوفان الاقصی قصد خروج از اسرائیل را داشت، اما این عملیات و جنگ غزه، برنامه او را تغییر داد.

روبین نوشت: «آوراهام بیننفلد چنان از سیاست‌های اسرائیل ناامید شده بود که در حال آماده شدن برای مهاجرت به خارج بود ... اما (طوفان الاقصی) اسرائیل و برنامه‌های او را دگرگون کرد. بیننفلد در واکنش به این موضوع گفت که او بلافاصله برای خدمت در نیروی ذخیره ارتش بسیج شد و برنامه‌های مهاجرت خود را متوقف کرد. اما اکنون، چند هفته پس از دستیابی اسرائیل و حماس به آتش‌بس در جنگ غزه، بیننفلد در حال جمع کردن وسایل برای مهاجرت به خارج است.» این صهیونیست به گفت: «ما تنها چند ساعت با آژیر خطر، حمله تروریستی، جنگ منطقه‌ای، موشک از ایران، با برادرانمان (در ارتش اسرائیل) در غزه و لبنان فاصله داریم، تحمل همه اینها خیلی سخت است.»

به گزارش واشنگتن پست، ده‌ها هزار اسرائیلی طی دو سال گذشته فلسطین اشغالی را ترک کرده‌اند. به روایت این روزنامه، خروج اسرائیلی‌ها در فصل تابستان ۲۰۲۳ در بحبوحه اعتراضات علیه مواضع بنیامین نتانیاهو و حتی قبل از عملیات طوفان الاقصی و جنگ غزه افزایش یافته بود. طبق گزارش دفتر مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، بیش از ۸۰ هزار نفر از ۱۰ میلیون شهروند اسرائیلی در سال ۲۰۲۴ به خارج نقل مکان کرده‌اند و انتظار می‌رود امسال نیز تعداد مشابهی از آنها مهاجرت کنند. بیننفلد خبر داد که دو سال پیش، در تظاهرات خیابانی گسترده علیه نتانیاهو فعال بود. او گفت که سال آینده به همراه شریک خود به سوئیس خواهد رفت، اما همانند بسیاری دیگر از اسرائیلی‌ها مهاجرت‌کرده به خارج، او نمی‌داند چه مدت آنجا خواهد ماند.

واشنگتن پست نوشت: «جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان اسرائیلی می‌گویند که اکثر اسرائیلی‌ها مهاجر، افراد تحصیل‌کرده، پردرآمد، سکولار، چپ‌گرا و عمیقاً منتقد مسیری هستند که رهبران کشور در پیش گرفته‌اند. بسیاری از آنها کارمندان شرکت‌های نوپا، پزشکان و دانشجویانی هستند که در حال تحصیل در مقاطع بالاتر هستند. زوج‌های جوان و خانواده‌های جوان حضور پررنگی دارند.» روزنامه آمریکایی هشدار داد: «کارشناسان اسرائیلی می‌گویند که این مهاجرت‌ها می‌تواند برای دهه‌های آینده، تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی داشته باشد». استاد اقتصاد دانشگاه تل‌آویو ایتای آتر، گفت: «فرار مغز‌های دیگری در جهان وجود دارد، اما با توجه به جمعیت اسرائیل، این پدیده منحصر‌به‌فرد است.»

آتر هشدار داد، کارگران بخش فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی که ۱۱ درصد از نیروی کار این رژیم را تشکیل می‌دهند، اما یک سوم مالیات فلسطین اشغالی را پرداخت می‌کنند، «حضور پر رنگی در میان مهاجران دارند.» دافنه پاتیشی-پریلوک، بنیانگذار آژانس «ستیلد. این» (Settled.In) که به اسرائیلی‌ها برای مهاجرت کمک می‌کند، گفت که با «حجم بی‌سابقه‌ای از درخواست‌ها» مواجه شده است. به گفته او، پیش از جنگ غزه، اکثر اسرائیلی‌ها برای فرصت‌های شغلی به خارج می‌رفتند، اما اخیراً موکلانش به دنبال رها شدن از «جنگ‌های طاقت‌فرسای اسرائیل و تحولات سیاسی» آن بوده‌اند. پاتیشی-پریلوک افزود، میزان درخواست صهیونیست‌ها برای خروج از فلسطین اشغالی پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه و زمانی که تل‌آویو مورد اصابت موشک‌های ایرانی قرار گرفت، افزایش یافته است.

خود او نیز سال گذشته از فلسطین اشغالی به بوستون آمریکا نقل مکان کرد. این روزنامه آمریکایی خبر داد: «تخمین زده می‌شود که ۲۰۰۰۰۰ اسرائیلی اکنون در اروپا زندگی می‌کنند. سال‌هاست که اسرائیلی‌ها گذرنامه‌های دوم خود را از کشور‌های اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، لهستان، اسپانیا و پرتغال دریافت کرده‌اند.» معلم صهیونیست به نام میشال بار-اور که گذرنامه آلمانی دارد، به همراه پسر سه ساله‌اش پنج ماه قبل از تل‌آویو به هامبورگ رفت. شریک زندگی او که برای یک شرکت فناوری اسرائیلی کار می‌کند، گذرنامه لهستانی دارد و از راه دور کار می‌کند. بار-اور می‌گوید که در آلمان احساس تنهایی می‌کند، پسرش در مدرسه پیش‌دبستانی آلمانی مشکل دارد و خانواده او هنوز مطمئن نیستند که در هامبورگ بمانند، به برلین بروند، به پرتغال مهاجرت کنند یا به اسرائیل برگردند.