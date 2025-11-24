میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رسم تیراندازی از مجالس بختیاری برچیده می‌شود

ظاهرا قرار است رسم تیراندازی از مجالس ختیاری‌ها در مناطق مختلف کشور برچیده شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۰۸
| |
317 بازدید

رسم تیراندازی از مجالس بختیاری برچیده می‌شود

 تیراندازی نمادی قدیمی در مجالس عزا و عروسی، بیش از هر زمان دیگری و این بار جدی‌تر مورد نقد اهالی قرار گرفته است. 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، پایان رسم خطرناکی که هر ساله داغی بر دل خانواده‌ها می‌گذارد؛ این خواسته مطالبه گرانی است که کمپین « ساماندهی مراسمات ختم بختیاری و کمپین‌های پیش از آن همانند نه به تیراندازی در مراسمات» را در سایت کارزار به راه انداخته‌اند. آنها با حمایت ریش‌سفیدان و فعالان فرهنگی بختیاری، مطالبه‌ای اجتماعی را کلید زده‌اتد تا تیراندازی در مجالس را برای همیشه به تاریخ بسپارند. یکی از این پویش‌ها که از آبان راه افتاده، تاکنون نزدیک به ۱۰هزار امضا جمع‌آوری کرده و به عنوان الگویی برای پایان رسوم ناهنجار، توجه مقامات قضایی و فرهنگی را جلب نموده است. پویش جدید ساماندهی مراسم ترحیم نیز همچنان در مرحله گرفتن امضاشت و البته مفاد دیگری نیز البته دارد.

ساماندهی مراسم و مجالس در مناطق چندمین مطالبه مردمی در سال‌های گذشته برای حذف تیراندازی از این برنامه‌ها بوده است.

ریشه های رسم

درباره ریشه تیراندازی در مراسم عزا و عروسی، بسته به هر منطقه، دلایل مختلفی مطرح می‌شود؛ عده‌ای معتقدند این رسم در گذشته با هدف اطلاع‌رسانی انجام می‌شده است. یکی از بزرگان قوم یا کسی که مهارت تیراندازی‌اش زبا‌نزد بوده، از طریق شلیک گلوله به دیگران خبر می‌داده که جشنی یا عزایی برپا شده است. نظر دوم این است که در بعضی اقوام منشا آن را باید در آیین «کتل بندی» جست‌وجو کرد. وقتی شخصیتی مهم از دنیا می‌رفته، بازماندگان طی مراسمی «کتل»، برپا و تفنگ‌ها را به نشانه سوگواری بر اسب کتل آویزان می‌کرده‌اند. این رسم همچنان در برخی شهر‌ها در مراسم عزاداری اجرا می‌شود. دیدگاه سوم بر این باور است تیراندازی در جشن‌ها راهی برای ابراز شادمانی مثلا به دلیل تولد نوزاد پسر یا ازدواج فرزند بوده و در دیگر مراسم، روشی برای ابراز ارادت به شمار می‌رفته که به افتخار فرد صاحب مراسم انجام می‌شده است.

ریشه در شجاعت، پایان در تراژدی

جمعی دیگر می‌گویند تیراندازی در مراسمات بختیاری، ریشه در زندگی عشایری دارد؛ زمانی که شلیک گلوله، خبر از شکارچی بزرگ یا جنگجوی ازدست‌رفته را به ایل می‌رساند. اما هر چه باشد امروز، این رسم به کابوسی ایمنی تبدیل شده: طبق آمار نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ حادثه تیراندازی در مجالس ترحیم ثبت شده که منجر به زخمی شدن ۳۰ نفر و جان باختن ۵ کودک شده است. فعالان کمپین می‌گویند: «عزاداری نباید به عزا دوچندان بیانجامد. تیر به جای تسلی، گلوله‌ای است که کودکان و سالمندان را هدف می‌گیرد.»

رسم تیراندازی از مجالس بختیاری برچیده می‌شود

مطالبه‌گری از دل جامعه

این مطالبه، ابتکار جمعی از طبقات متعدد بختیاری است که ریش‌سفیدان ایل، از جمله سران طوایف در لرستان و چهارمحال، به پویش پیوسته‌اند و احتمالاً بتوان نسبت به تحقق آن امیدوار بود‌.

 این رسم از زمان‌های دور تا الان به‌رغم اینکه افراد زیادی کشته یا مجروح شده‌اند و باعث دعوا‌های قبیله‌ای فراوانی شده، دوام آورده است. همچنین بسیاری از ساکنان مناطق جنوبی و غربی کشور، دل خوشی از این رسم غلط ندارند؛ در خوزستان عده‌ای با راه‌اندازی کارزار «نخله و لا طلقه»، یعنی کاشت نخل به جای تیراندازی، خواستار پایان دادن به این رسم شده‌اند. حتی بعضی ریش‌سفید‌های عشایر، قاعده تازه‌ای بنا کرده‌اند که طبق آن اگر کسی قصد برگزاری مراسم ترحیم در مسجد را داشته باشد، از صاحب عزا تعهد می‌گیرد که تیراندازی انجام نشود. 

از هشدار تا اقدام

سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، ساماندهی مجالس ترحیم را در دستور کار قرار داده و مدل موفق شهرستان کیار (با برگزاری جلسات مشترک امام جمعه، فرماندار و مداحان) را به سایر مناطق تعمیم می‌دهد. محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان، هشدار داد: «در قرن ۲۱، تیراندازی شأن بختیاری را خدشه‌دار می‌کند. متخلفان بازداشت و سلاح‌شان ضبط می‌شود.» امام جمعه رامهرمز هم جلسات متعدد با بزرگان را گزارش داد و گفت: «تلاش‌ها مؤثر بوده، اما مزاحمت‌های شبانه همچنان ادامه دارد. همه باید دست به دست دهیم تا این فرهنگ غلط ریشه‌کن شود.

آینده‌ای بدون ترس

این کمپین نه تنها پایان یک رسم، بلکه تولد فرهنگی ایمن‌تر است. با حمایت گسترده، از جمله از سوی نیروی انتظامی لرستان که آن را «حرکت بصیرت‌مندانه» نامید، امید است تیراندازی به خاطره‌ای تلخ بدل شود. 

در مطالبه جدید از مسئولین استانی و امامان جمعه استان‌های مرتبط خواسته شده است تا از ساماندهی مراسمات و برگزاری آنها با شرایط مناسب تر حمایت کنند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیراندازی چهارمحال بختیاری رسم آداب عشایری
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d7I
tabnak.ir/005d7I