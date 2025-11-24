به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بازدیدکنندگان و کاربران شبکه اجتماعی ایکس با افزوده شدن یک قابلیت جدید به صفحه نمایه هر کاربر رفته و روی تاریخ پیوستن آنها به ایکس کلیک میکردند تا صفحه جدید درباره این حساب را مشاهده کنند. این صفحه دقیقاً نشان میدهد یک حساب کاربری از کدام کشور به ایکس پیوسته است. این اطلاعات با جزئیات معمول موقعیت مکانی در صفحه نمایه ایکس متفاوت است؛ زیرا دقیقاً نشان میداد که یک حساب کاربری از کجا و چه کشوری مطلب ارسال میکند و این موقعیت گاهی با آنچه خود کاربر وارد کرده بود، متفاوت بود. افشای کشور مبدا در بین کاربران ایکس به طور گسترده مورد تحسین قرار گرفت. سپس، ناگهان و بدون اطلاع قبلی، این قابلیت برای حسابهای کاربری دولتی حذف شد. کاربران ایکس عمدتاً از فعال شدن ویژگی نمایش کشور مبدا استقبال کردند، زیرا بسیاری احساس میکنند که این ویژگی، بازیگران خارجی و خرابکار را از انتشار اطلاعات نادرست و نشر تبلیغات فریبکارانه و بحثهای سیاسی مخرب در این سکو منصرف میکند. به نظر میرسد رسوایی ناشی از ارائه این خدمات برای برخی حسابهای نظامی و اطلاعاتی وابسته به اسراییل، آمریکا و گروهک منافقین در تصمیم ایکس تأثیرگذار بوده است.
به عنوان مثال، قابلیت مذکور نشان داد حساب کانون حقوق بشر ایران از آلبانی مدیریت میشود و بنابراین وابسته به گروهک منافقین است. این قابلیت در کشورهای دیگر جهان و از جمله در میان حسابهای طرفدار ترامپ هم رسوایی ایجاد کرد. به عنوان نمونه یک نمایه با نام «MAGA NATION» با بیش از ۳۹۲۰۰۰ دنبالکننده، در اروپای شرقی مستقر است. صفحه «Dark Maga» با بیش از ۱۵۰۰۰ دنبالکننده از تایلند به روز میشود. «MAGA Scope» که دارای بیش از ۵۱۰۰۰ دنبالکننده است، از نیجریه اداره میشود و «America First» با بیش از ۶۷۰۰۰ دنبالکننده، در بنگلادش مستقر است؛ بنابراین هیچ کدام از این صفحات آمریکایی نیستند. این قابلیت نشان داد حساب علی کریمی که خودش در آمریکا زندگی میکند از انگلیس و حساب متعلق به مولوی عبدالحمید نیز از قطر هدایت و مدیریت میشود. همین قابلیت ثابت کرد بسیاری از حسابهای کاربری وابسته به اسراییل از هند هدایت میشوند. هدایت برخی حسابهای ضدایرانی از آمریکا نیز با فعال شدن قابلیت مذکور ثابت شد.