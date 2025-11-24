میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازیگر فیلم «شعله» درگذشت

درمندرا، ستاره سینمای هند و بازیگر فیلم «شعله»، یک روز پیش از تولد ۹۰ سالگی‌اش، درگذشت.
بازیگر فیلم «شعله» درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ درمندرا، ستاره محبوب و پرآوازه سینمای هند که با نقش‌آفرینی در فیلم «شعله» به شهرت جهانی رسید، روز دوشنبه ۲۴ نوامبر (سوم آذر) در سن ۸۹ سالگی، درست یک روز پیش از تولد ۹۰ سالگی‌اش درگذشت.

 درمندرا سینگ دئول، بازیگر کهنه‌کار بالیوود، بیش از شش دهه در سینمای هند حضور داشت و در بیش از ۲۸۰ فیلم ایفای نقش کرد. او به دلیل توانایی در ترکیب جذابیت مردانه با صحنه‌های اکشن و عاشقانه، به «هی‌من بالیوود» شهرت یافت.

فیلم «شعله» (Sholay – ۱۹۷۵) نقطه اوج کارنامه هنری او بود؛ اثری که به یکی از بزرگ‌ترین و ماندگارترین فیلم‌های تاریخ سینمای هند بدل شد. درمندرا در این فیلم در کنار آمیتاب باچان و هِما مالینی بازی کرد و نقش او به یکی از شخصیت‌های فراموش‌نشدنی سینمای هند تبدیل شد.

او در طول فعالیت هنری خود جوایز متعددی دریافت کرد؛ از جمله جایزه افتخاری فیلم‌فِیر برای یک عمر دستاورد هنری در سال ۱۹۹۷ و نشان افتخار پارلمان هند (Padma Bhushan) در سال ۲۰۱۲.

زندگی شخصی

درمندرا در سال ۱۹۳۵ در پنجاب متولد شد. همسر او هِما مالینی، بازیگر مشهور بالیوود است و فرزندانش، سانی دئول و بابی دئول، نیز از ستارگان مطرح سینمای هند هستند.

درمندرا با بیش از ۲۸۰ فیلم، نه‌تنها یکی از پرکارترین بازیگران تاریخ بالیوود بود، بلکه تصویر مرد محبوب و قهرمان مردمی را در ذهن میلیون‌ها نفر تثبیت کرد.

فیلم‌های او تنها سرگرمی نبودند، بلکه ارزش‌های اجتماعی و فرهنگ خانوادگی هند را بازتاب می‌دادند. درمندرا با نقش‌هایش، تصویر مردی فداکار، عاشق و در عین حال قدرتمند را نشان داد.

اما میراث هنری درمندرا فراتر از فیلم‌هایش است؛ او نماد سینمای تجاری هند و یکی از چهره‌هایی بود که توانست سینمای بالیوود را به مخاطبان جهانی معرفی کند. حضور کاریزماتیک او بر پرده سینما، نسل‌های مختلف را شیفته خود کرد و آثارش همچنان در حافظه جمعی مردم هند و دوستداران سینما در سراسر جهان زنده است.

پایان یک فصل طلایی

درگذشت درمندرا، پایانی بر یک فصل درخشان از تاریخ سینمای هند است. او نه تنها یک بازیگر محبوب، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و هنری هند بود.

میلی صفحه خبر موبایل
