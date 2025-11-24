میلی صفحه خبر لوگو بالا
۶۰۰ هزار کارت سوخت سوزانده شد

با اتصال داده‌های پلیس فراجا به سامانه هوشمند و آغاز یک فرآیند تقاطع‌گیری گسترده، انباشت ۱۸ ساله اطلاعات اصلاح شد و صدها هزار کارت نامعتبر شناسایی و حذف شد؛ اقدامی که حالا به‌عنوان یکی از جدی‌ترین برنامه‌های کنترلی در حوزه سوخت معرفی می‌شود.
۶۰۰ هزار کارت سوخت سوزانده شد

با تشدید اقدامات نظارتی در سامانه هوشمند سوخت، حذف وسیع کارت‌های سوخت نامعتبر عمدتاً متعلق به خودروها و موتورسیکلت‌های سرقتی یا اوراق‌شده وارد فاز تازه‌ای شده است؛ طرحی که به گفته منابع رسمی، نه‌تنها زمینه تخلفات سوختی را به‌طور محسوس کاهش داده، بلکه روزانه بیش از یک‌ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی به همراه داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سامانه هوشمند سوخت طی سال‌های گذشته با حجم بزرگی از کارت‌های غیرفعال یا مشکوک مواجه بود؛ کارت‌هایی که به دلیل نبود دسترسی کامل دستگاه‌های مختلف، ابطال آن‌ها عملیاتی نمی‌شد و همین خلأ باعث تداوم برخی برداشت‌های غیرمجاز یا غیرقابل ردیابی از شبکه سوخت کشور شده بود.

با اتصال داده‌های پلیس فراجا به سامانه هوشمند و آغاز یک فرآیند تقاطع‌گیری گسترده، انباشت ۱۸ ساله اطلاعات اصلاح شد و صدها هزار کارت نامعتبر شناسایی و حذف شد؛ اقدامی که حالا به‌عنوان یکی از جدی‌ترین برنامه‌های کنترلی در حوزه سوخت معرفی می‌شود.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت درباره جزئیات این اقدام توضیح داده است که کارت‌ها مفقود نشده‌اند، بلکه ۵۳۰ هزار کارت‌ سوخت را سوزانده‌ایم و این عدد اکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار کارت شده است.  

او با اشاره به پیامدهای این روند گفته است که خروجی این اقدام کاهش مصرف حدود ۱.۲میلیون لیتر در روز است و تأکید کرده که روند شناسایی و ابطال کارت‌های مشکوک ادامه خواهد داشت.

عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت نیز در توضیح ابعاد فنی این طرح گفته است که در دولت چهاردهم و پس از سال‌ها، بانک اطلاعاتی سامانه هوشمند سوخت با همکاری فراجا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دادستانی کل کشور به‌روزرسانی شده است.

این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد که همزمان با حذف کارت‌های غیرمجاز، زیرساخت‌های فنی سامانه نیز برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید تقویت شده و وزارت نفت از مسیر همکاری بین‌دستگاهی، کنترل بیشتری بر شبکه مصرف سوخت اعمال می‌کند.

 

