اگر مصرف کم نشود، قطعی آب به روز هم می‌رسد!

طبق اعلام سخنگوی صنعت آب، مدیریت فشار از همان ماه‌های ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و از نیمه‌شب تا نزدیک صبح، زمانی که مصرف کاهش دارد، فشار آب پایین آورده می‌شود؛ در طول روز نیز این مدیریت ادامه دارد، اما با شدت کمتر.
اگر مصرف کم نشود، قطعی آب به روز هم می‌رسد!

افت فشار آب در مناطق مختلف کشور از جمله تهران ادامه دارد چون مدیریت فشار یکی از ابزارهای اصلی وزارت نیرو برای به‌ تعویق‌ انداختن بحران آب در پایتخت است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، از مردادماه امسال و همزمان با هشدارها درباره رسیدن تهران به وضعیت قرمز، احتمال نوبت‌بندی، جیره‌بندی و حتی «روز صفر آبی» در فضای عمومی کشور مطرح بود، اما وزارت نیرو با مدیریت فشار، همراهی مردم تهران و البرز و همچنین اجرای طرح‌های تکمیلی تأمین آب از جمله سامانه دوم انتقال آب طالقان به تهران زمان‌بندی ورود به بحران جدی را به تأخیر انداخته است.

طبق اعلام سخنگوی صنعت آب، مدیریت فشار از همان ماه‌های ابتدایی در دستور کار قرار گرفت و از نیمه‌شب تا نزدیک صبح، زمانی که مصرف کاهش دارد، فشار آب پایین آورده می‌شود؛ در طول روز نیز این مدیریت ادامه دارد، اما با شدت کمتر.

بر این اساس، ادامه این سیاست قطعی است و در صورتی که شهروندان به فراخوان وزارت نیرو برای کاهش ۱۰ درصدی مصرف پاسخ ندهند، ممکن است محدودیت‌های فعلی که اکنون از نیمه‌شب تا صبح اعمال می‌شود به ساعات دیگری از شبانه‌روز نیز گسترش یابد.

عیسی بزرگ‌زاده همچنین درباره امکان طراحی برنامه‌ای مشابه «برق‌من» برای اطلاع‌رسانی فشار آب گفت: آب دقیقاً مانند برق قابل اعمال و کنترل لحظه‌ای نیست، اما در هر مرحله که نیاز به گسترش مدیریت فشار باشد، اطلاع‌رسانی دقیق به شهروندان انجام خواهد شد. هم‌اکنون نیز همه از بازه زمانی نیمه‌شب تا صبح مطلع هستند و هر تغییر جدید حتماً اعلام می‌شود.

 

فشار آب کم آبی جیره بندی صرفه جویی مصرف آب تهران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
2
پاسخ
من یک خواهش دارم،
خبرگزاری ها لطفاً یگ گزارش از کاهش مصرف آب در حوزه های خانگی، صنعت و کشاورزی ارائه دهند؛ بلکه معلوم شود چه گروهی باید صرفه جویی کنند؟
چرا فقط مردم مقصر بی مسئولیتی و بی تدبیری مسئولین هستند؟
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
فقط کافیه یه تحقیق راجع به هدررفت آب در لوله های انتقال آب بدلیل قریمی و فرسوده بودن سیستم و بی کفایتی مسییولین دراین سالها بکنن،چه دیواری بهتر از مردم...
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
4
پاسخ
زیر ۸ درصد مصرف مردم هست یعنی ۹۲ درصد آب در کشاورزی و صنعت مصرف میشه کشاورزی هم به کام مردم نیست محصولات صادر میشه صنعت هم که تعطیله
چرا به مردم فشار میارید و دروغ میگید
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
0
2
پاسخ
شما فرض کن مصرف کم شد، هدررفت آب توو سیستم فرسوده رو چکار میکنین؟ همه حرفاتون الکی و عوامفریبی هست
