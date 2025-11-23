فرماندار کردکوی گفت: حوالی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز آتش سوزی در منطقه درازنو اطلاع رسانی شد و بلافاصله گروه‌های مختلف برای مهار و اطفا به منطقه اعزام شدند.



منبع

ايسنا

بروزرسانی 1404/09/02 - 20:35

فرماندار کردکوی: ۳۰۰۰ متر از جنگل‌های درازنو درگیر آتش است

share

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شهربانو برهانی گفت: ۶۰ تا ۷۰ نفر در قالب گروه‌های مختلف اعم از نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، کوهنوردان و به همراه نیروهای مردمی به منطقه اعزام شده‌اند.

او افزود: وسعت آتش حدود دو تا سه هزار متر برآورد شده است و با توجه به نبود باد و ساکن بودن هوا پیش‌بینی می‌شود امشب آتش مهار و اطفا شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کردکوی در روز یکشنبه دوم آذر، فرماندار کردکوی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با مدیریت بحران استان انجام شده و درخواست بالگرد هم داده شده است.