جنگل‌های «درازنو» گلستان هم درگیر آتش است

فرماندار کردکوی گفت: حوالی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز آتش سوزی در منطقه درازنو اطلاع رسانی شد و بلافاصله گروه‌های مختلف برای مهار و اطفا به منطقه اعزام شدند.
جنگل‌های «درازنو» گلستان هم درگیر آتش است


ايسنا
1404/09/02 - 20:35
فرماندار کردکوی: ۳۰۰۰ متر از جنگل‌های درازنو درگیر آتش است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شهربانو برهانی گفت: ۶۰ تا ۷۰ نفر در قالب گروه‌های مختلف اعم از نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج، کوهنوردان و به همراه نیروهای مردمی به منطقه اعزام شده‌اند.

او افزود: وسعت آتش حدود دو تا سه هزار متر برآورد شده است و با توجه به نبود باد و ساکن بودن هوا پیش‌بینی می‌شود امشب آتش مهار و اطفا شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کردکوی در روز یکشنبه دوم آذر، فرماندار کردکوی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با مدیریت بحران استان انجام شده و درخواست بالگرد هم داده شده است.

استان گلستان درازنو جنگل درازنو آتش سوزی آتش سوزی جنگل
