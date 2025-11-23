عکس: مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی(ره)

همزمان با شب شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها سومین شب از مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی(ره) امشب یکشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۴ با حضور هزاران نفر از مردم و جمعی از مسئولان از جمله سران سه قوه، برگزار شد. در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی سخنانی با موضوع «مدیریت زمان در سیره حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها» بیان کرد و ضمن برشمردن برخی عوامل ضربه زننده به مدیریت زمان همچون «بی برنامگی»، «بی نظمی»، «نبود اولویت» و «عجله و شتاب»، گفت: حضرت صدیقه کبری سلام‌الله‌علیها با «نیت و انگیزه الهی»، «اولویت‌بندی» و «استفاده ترکیبی از زمان» توانست در مدت کوتاه عمر پربرکت خود، خدمات فراوان و تاثیرگذاری را تقدیم جامعه اسلامی و خانواده کنند و در راه تبیین، روشنگری و دفاع از ولایت گام‌های مؤثری را بردارند. در این مراسم همچنین آقای میثم مطیعی در سوگ بانوی دو عالم مرثیه سرایی و مداحی کرد.