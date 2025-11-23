میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۱۹۱۰
بازدید: ۳

عکس: هواپیماهای اطفاء حریق ترکیه در فرودگاه نوشهر

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه، عصر روز یکشنبه دوم آذر ماه دو فروند هواپیمای اطفاء حریق و یک فروند بالگرد ترکیه در فرودگاه نوشهر به زمین نشست تا برای کمک به اطفای حریق جنگل های الیت مازندران به کار گرفته شوند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری اطفاءحریق هواپیماآبپاش ترکیه جنگل های الیت مازندران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.