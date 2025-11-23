عکس: هواپیماهای اطفاء حریق ترکیه در فرودگاه نوشهر

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه، عصر روز یکشنبه دوم آذر ماه دو فروند هواپیمای اطفاء حریق و یک فروند بالگرد ترکیه در فرودگاه نوشهر به زمین نشست تا برای کمک به اطفای حریق جنگل های الیت مازندران به کار گرفته شوند.