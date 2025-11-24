هشدار نسبت به افزایش یک نوع سرطان

به گزارش تابناک؛ بررسیها نشان میدهد که نرخ ابتلا به سرطان روده در میان جوانان زیر ۵۰ سال در کشورهای توسعهیافته رو به افزایش است. در بسیاری از کشورها، تشخیص یا غربالگری سرطان روده معمولا برای افراد ۵۰ تا ۷۴ ساله انجام میشود، اما الگوی ابتلا به سرطان در حال تغییر است و آمار مبتلایان به سرطان روده در میان افراد زیر ۵۰ سال، بهویژه گروههای سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، روزبهروز بیشتر میشود.
از آنجاییکه بیشتر مبتلایان به سرطان روده، هیچ سابقه خانوادگی یا زمینه ژنتیکی خاصی ندارند، دانشمندان به سراغ عوامل محیطی رفتهاند. یکی از مهمترین مظنونها، مصرف زیاد مواد غذایی فرافرآوریشده (Ultra-processed) است. این غذاها شامل، خوراکیهای صنعتی، چون فستفودها، نوشابهها، سوسیس و کالباس، میانوعدههای بستهبندیشده و غلات صبحانه شیرینشده هستند.
بنابر پژوهشها، مصرف زیاد این مواد غذایی، ابتلا به سرطان روده بزرگ را تا حدود ۳۰درصد افزایش میدهد. این خطر حتی در افرادی که سبک زندگی فعال و وزنی طبیعی دارند نیز مشاهده شده است.
بنابه گفته دانشمندان، غذاهای فرافرآوریشده به چند دلیل احتمال ابتلا به سرطان روده را افزایش میدهند:
* ایجاد التهاب خفیف، اما مزمن در بدن
* اختلال در عملکرد انسولین و درنتیجه، تغییر در رشد سلولی
* تغییر در ترکیب میکروبیوم روده و از بین بردن باکتریهای مفید روده که نقش مهمی در ایمنی و سلامت دستگاه گوارش دارند
علاوهبر این موارد، افزودنیهایی، چون امولسیفایرها و شیرینکنندههای مصنوعی موجب التهاب و تحریک رشد تومورهای سرطانی در روده میشوند. همچنین بهدلیل اینکه مواد خوراکی صنعتی بهاندازه کافی فیبر و ترکیبات محافظ گیاهی (فیتوشیمیاییها) ندارند موجب ضعف دستگاه گوارش میشوند.
دانشمندان میگویند که اگر سیگار در قرن بیستم نماد سرطان بود، امروز غذاهای فرافرآوریشده این نماد را یدک میکشند و باعث افزایش نگرانکننده سرطان روده در جوانان شدهاند.
اخیرا تحقیقی نشان داده است، مصرف منظم ماست از خطر ابتلا به سرطان روده میکاهد؛ بنابراین اگر میخواهید از این سرطان دور بمانید، ماست بخورید و از غذاهای فرافرآوریشده تا حد امکان دوری کنید.