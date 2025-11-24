میلی صفحه خبر لوگو بالا
روش های مراقبت از پوست در زمستان

اشعه ماورای بنفش در کل سال می تواند به پوست شما صدمه برساند. البته حتما مراقب باشید که فاکتور حفاظتی در برابر خورشید یا SPF آن کرم ضد آفتاب باید حداقل ۱۵ باشد.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۰۳
| |
175 بازدید
روش های مراقبت از پوست در زمستان

به گزارش تابناک؛ در زمستان این امکان وجود دارد که مشکلات پوستی زیادی از جمله خشکی و سوزش به وجود می‌آید. شرایط آب و هوایی سخت و دشوار ممکن است باعث شود که پوست شما احساس خشکی، سردی و سوزش بکند در عین حال گرمای درون اتاق رطوبت موجود در هوا و روی پوست را کاهش می‌دهد. خب اگر نگران هستید در این مجال به نقل از استارز اینسایدر ۵ روش را برای حفظ سلامت و رطوبت پوست پیشنهاد می‌دهیم.

دستگاه بخور

داشتن یک دستگاه بخور در خانه یا محل کار باعث افزودن رطوبت به هوای زمستانی می‌شود و و آب و رطوبت پوست شما را حفظ می‌کند. دستگاه بخور خشکی موجود در هوا را از بین می‌برد و شرایط را برای تبخیر رطوبت از سطح پوست شما سخت‌تر می‌کند. استفاده از دستگاه بخور به خصوص در اتاق خواب در زمستان توصیه می‌شود.

تمیز کننده پوست

مراقب باشید که حتما از تمیز کننده مناسب برای پوست خود استفاده کنید. اغلب صابون‌ها باعث خشکی پوست شما می‌شوند، چون هیچ گونه قابلیت مرطوب کنندگی ندارند؛ بنابراین بهترین کار این است که پوست خود را با تمیز کننده مرطوب کننده بشویید به خصوص تمیز کننده‌ای که بو نداشته باشد. این نوع تمیز کننده‌ها عموما نه باعث سوزش پوست شما می‌شوند و نیز رطوبت پوست شما را تامین می‌کند. نکته بعد این که بهتر است تا می‌توانید هرچه کمتر از صابون استفاده کنید

مواد مراقبت کننده از صورت

همیشه توصیه می‌شود که در زمستان همیشه از پاک کننده صورت کرم دار استفاده کنید فقط باید مراقب باشید که تونر و مواد جمع کننده رطوبت پوست کمتری در آن‌ها به کار رفته باشد. بهترین زمان برای مرطوب کردن پوست صورت، شب قبل از به رختخواب رفتن است. بهتر است از یک مرطوب کننده قوی استفاده کنید و اگر دوست خشکی داریداز استفاده از محصولاتی اجتناب کنید که دارای رایحه و الکل هستند. البته از لب‌ها هم غافل نشوید نرم کننده مرطوب کننده لب نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خشک شدن و ترک خوردن لب‌ها دارد. بهتر است.

مواد مراقبت کننده از پوست

استفاده از کرم و پماد مرطوب کننده بهترین گزینه برای حفاظت از دستان در فصل زمستان است. اما برای فصل تابستان و زمان گرما لوسیون‌ها مناسب‌تر هستند. شستن ظرف‌ها اغلب باعث خشکی پوست دستان شما می‌شود که این دلیلش ترکیب آب داغ با مواد شیمیایی تمیزکننده پوست است؛ بنابراین پوشیدن دستکش‌های لاستیکی برای جلوگیری از خشک شدن پوست دستانتان اهمیت زیادی دارد.

کرم ضدآفتاب

شاید شما هم مثل خیلی دیگر از مردم مرتکب این اشتباه شوید فقط در روز‌های آفتابی تابستان، کرم ضدافتاب باید استفاده کرد. اما فراموش نکنید که اشعه آفتاب در فصل زمستان هم می‌تواند به پوست شما ضرر برساند. اشعه ماورای بنفش در کل سال می‌تواند به پوست شما صدمه برساند. البته حتما مراقب باشید که فاکتور حفاظتی در برابر خورشید یا SPF آن کرم ضد آفتاب باید حداقل ۱۵ باشد.

حتی در در سردترین نقاط جغرافیایی هم پوست شما در معرض صدمه دیدن از اشعه افتاب است. اگر اهل اسکی بازی هستید بدانید که حتی در دمای زیر صفر درجه هم امکان آسیب دیدن پوست وجود دارد.

زمستان مراقبت پوست ضدآفتاب دستگاه بخور
