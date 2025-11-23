واکنش منفعلانه رئیس جمهور لبنان به حمله اسرائیل

رژیم صهیونیستی در تجاوز وحشیانه، یک منزل مسکونی را در جنوب بیروت هدف قرار داد که بیش از بیست شهید و زخمی بر جا گذاشته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رئیس جمهور لبنان «میشل عون» امروز یکشنبه باز هم نسبت به حملات رژیم صهیونیستی به خاک این کشور، واکنش منفعلانه‌ای از خود نشان داد.

عون بدون اینکه تهدید کند پاسخ اسرائیل را خواهد داد، بار دیگر از جامعه بین‌الملل خواست با قدرت برای توقف حملات به لبنان و مردم این کشور،‌ وارد عمل شود.

منابع خبری ساعتی پیش از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت خبر دادند که در جریان آن، یک منزل مسکونی در جنوب بیروت هدف قرار گرفت.

ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای، ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این جنایت، ادعا کرد که یکی از فرماندهان ارشد حزب الله، هدف این حمله بوده است.تا لحظه تنظیم خبر، جنبش حزب الله، این مسئله را تأیید نکرده است.

وزارت بهداشت لبنان خبر داد در جریان این حمله، یک نفر شهید و 21 نفر هم زخمی شدند. نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد صهیونیستها این حمله را با آمریکا هماهنگ کرده بودند.

عون با تأکید بر اینکه جامعه جهانی در این خصوص باید به مسئولیتهای خود عمل کند، گفت: حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت شاهد دیگری است مبنی بر اینکه اسرائیل به درخواستهای مکرر برای توقف تجاوزات، هیچ اهمیتی نمی‌دهد.

رئیس جمهور لبنان گفت که اسرائیل حاضر به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی نیست و تمامی طرحها برای متوقف کردن تنشزایی و بازگشت ثبات را رد می‌کند.