ممدانی: ترامپ فاشیست و مستبد است

شهردار منتخب نیویورک که در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور آمریکا تا حدی از مواضع خود علیه او کاسته بود، مجددا گفت که رئیس‌جمهور این کشور فردی «فاشیست و مستبد» است.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۹۷
| |
1375 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «زهران ممدانی» شهردار جدید نیویورک شامگاه یکشنبه در سخنانی تازه از اظهارات اخیر خود در دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا عقب‌نشینی کرد و گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ شخصی فاشیست و مستبد است اما با این حال، دیدار روز جمعه فرصتی برای همکاری در جهت کاهش هزینه‌های زندگی برای نیویورکی‌ها بوده است.»

طی دیداری که روز جمعه در کاخ سفید برگزار شد، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که ممدانی را «تشویق» خواهد کرد و این شهردار نیز جلسه را «سازنده» خواند.

ممدانی در گفت‌وگو با برنامه «ملاقات با مطبوعات» از تلویزیون خبری «ان‌بی‌سی نیوز» عنوان کرد: «من هنوز معتقدم که رئیس‌جمهور ترامپ فاشیست است و بعد از اینکه رئیس‌جمهور این سوال را مطرح کرد، من گفتم بله.»

وی افزود: «این چیزی است که من در گذشته گفته‌ام و امروز هم می‌گویم. و فکر می‌کنم چیزی که در مورد گفت‌وگویی که با رئیس‌جمهور ترامپ داشتم برایم ارزشمند بود این بود که ما درباره موارد اختلاف نظر، در مورد سیاست‌هایی که ما را به این لحظه رسانده است، خجالتی نکشیدیم و همچنین می‌خواستیم بر این موضوع تمرکز کنیم که ارائه یک تحلیل مشترک از بحران استطاعت مالی برای نیویورکی‌ها چگونه می‌تواند باشد.»

ممدانی به سایر نظرات منفی گذشته درباره ترامپ اشاره کرد و به مجری این برنامه گفت: «من همچنان به هر آنچه در گذشته گفته‌ام، اعتقاد دارم. من برای بیان یک نکته یا موضع‌گیری به دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید نمی‌روم. من برای ارائه خدمت به نیویورکی‌ها به آنجا رفتم.»

زهران ممدانی در رابطه با فضای دوستانه این دیدار خاطر نشان کرد: «من بارها و بارها به این فکر کردم که اگر بتوانیم یک رابطه سازنده برقرار کنیم که بر مسائلی که نیویورکی‌ها به آنها فکر می‌کنند، متمرکز باشد، چه معنایی برای نیویورکی‌ها خواهد داشت، نه اینکه مدام به رد و بدل کردن کنایه‌ها ادامه دهیم.»

او گفت: «من این موضوع را با رئیس‌جمهور ایالات متحده در میان گذاشتم که وقتی از نیویورکی‌ها پرسیدم چرا به رئیس‌جمهور رای دادند، آنها بارها و بارها به من گفتند که دلیلش هزینه زندگی بود. و وقتی من و رئیس‌جمهور گفت‌وگو می‌کردیم، درباره آنچه مانع از اجرای آن دستور کار مقرون به‌صرفه بودن مسکن می‌شود، رایزنی کردیم.»

شهردار نیویورک همچنین در این مصاحبه گفت که او و رئیس‌جمهور آمریکا درباره تهدیدهای دونالد ترامپ برای اعزام نیروهای گارد ملی به شهر نیویورک گفت‌وگو کردند.

طی دیدار روز جمعه، ترامپ که طی سال‌های گذشته به اتخاذ مواضع تند علیه مهاجران، منتقدان سیاسی و حامیان حقوق فلسطینی‌ها شهرت داشت، برخلاف سبک معمول خود، در برابر انتقادات صریح ممدانی موضعی محافظه‌کارانه اتخاذ کرد. گزارش‌ها حاکی است که ترامپ در جریان این نشست از برخی اظهارات پیشین خود درباره ممدانی از جمله توصیف او به عنوان «افراطی» یا «کمونیست» عقب‌نشینی کرد و او را «فردی منطقی و متعهد به منافع شهر نیویورک» خواند.

آمریکا زهران ممدانی شهردار نیویورک ترامپ رئیس جمهور آمریکا
