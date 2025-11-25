حنا را در چند دقیقه از پوستتان پاک کنید

میلی صفحه خبر لوگو بالا
حنا با چی پاک میشه؟ حنا سال‌هاست که به‌عنوان یک روش زیبا و بی‌خطر برای ایجاد نقش‌های موقتی روی پوست استفاده می‌شود.
حنا با چی پاک میشه؟ حنا سال‌هاست که به‌عنوان یک روش زیبا و بی‌خطر برای ایجاد نقش‌های موقتی روی پوست استفاده می‌شود. طرح حنا بدون نیاز به سوزن یا تتو، جلوه‌ای چشم‌نواز ایجاد می‌کند، اما همان‌طور که ظاهر می‌شود، بعد از مدتی هم شروع به کمرنگ‌شدن می‌کند و اغلب رد نارنجی‌مات و نامنظم روی پوست باقی می‌گذارد که چندان دلنشین نیست.

به گزارش تابناک؛ به همین دلیل یاد گرفتن راه‌هایی که بتوان رنگ حنا را سریع‌تر و کامل‌تر از روی پوست پاک کرد، بسیار کمک‌کننده است. در این مقاله با چند روش ساده، خانگی و قابل‌دسترس آشنا می‌شوید که می‌توانند این روند را سرعت بدهند و پوست را به حالت طبیعی بازگردانند. با خبرنامه همراه باشید.

برای پاک کردن حنا روش های زیر موثرترین هستند:

پاک کردن حنا با محلول آب و نمک

برای شروع، یک ظرف کوچک را از آب ولرم پر کنید و کمی نمک دریایی در آن حل کنید. بعد از اینکه مخلوط کاملاً یک‌دست شد، دست یا بخشی از پوست که حنا دارد را حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه در آن قرار دهید. نمک با خاصیت لایه‌برداری ملایمی که دارد به مرور موجب محو شدن ردیف‌های باقی‌مانده‌ی حنا می‌شود. اگر این روند را چند روز پشت‌سر‌هم انجام دهید، اثر حنا خیلی سریع‌تر از حد معمول پاک می‌شود.

نکته مهم این است که آب نمک می‌تواند پوست را خشک کند. بنابراین بعد از هر بار استفاده، حتماً از کرم مرطوب‌کننده استفاده کنید تا پوست آسیب نبیند.

از خمیر دندان کمک بگیرید

خمیر دندان فقط برای تمیز کردن دندان نیست؛ ترکیبات سفیدکننده و ساینده‌ای که دارد در پاک کردن لکه‌های سمج دیگر هم خوب عمل می‌کنند. مقدار مناسبی خمیر دندان را روی قسمت حنایی بزنید و صبر کنید کاملاً خشک شود. سپس آن را آرام ماساژ دهید تا پوسته‌پوسته شده و همراه رنگ حنا جدا شود. معمولاً یک یا دو بار استفاده کافی است اما در صورت لزوم می‌توان این کار را تکرار کرد.

جوش شیرین؛ سفیدکننده طبیعی

جوش شیرین در ترکیب با آبلیمو یک خمیر سفیدکننده قوی درست می‌کند. کمی جوش شیرین را با مقداری آبلیمو مخلوط کنید تا حالت خمیری شکل بگیرد. این مخلوط را روی پوست بمالید و اجازه دهید خشک شود. سپس با یک لیف نرم، آن را دورانی ماساژ دهید و با آب گرم بشویید. این روش برای افرادی که اثر حنا روی دستشان بسیار پررنگ مانده، کارآمدتر است.

پاک کردن رنگ حنا با روغن زیتون

روغن زیتون یکی از بهترین انتخاب‌ها برای پاک‌کردن رنگ حنا و در عین حال حفظ لطافت پوست است. چند قطره روغن را روی محل بمالید و با یک پنبه، پوست را چند دقیقه ماساژ دهید. روغن زیتون ذرات رنگی حنا را جذب کرده و باعث شل‌شدن آن روی پوست می‌شود. اگر این کار را چند بار در روز تکرار کنید، اثر حنا خیلی سریع‌تر از بین می‌رود.

لایه‌برداری با اسکراب

اگر عجله دارید تا رنگ حنا زودتر محو شود، می‌توانید از اسکراب‌های لایه‌بردار استفاده کنید. کافی است روزانه چند دقیقه با یک اسکراب ملایم، پوست را ماساژ دهید. دانه‌های ریز داخل اسکراب به شکستن رنگ روی سطح پوست کمک می‌کنند و نتیجه بعد از چند روز کاملاً قابل مشاهده است.

استفاده از لیمو برای روشن کردن اثر حنا

لیمو یکی از طبیعی‌ترین روشن‌کننده‌هاست و می‌تواند آثار حنا را سریع‌تر کمرنگ کند. برای استفاده می‌توانید یک لیمو را نصف کرده و قسمت برش‌خورده آن را به پوست بزنید. روش دوم این است که چند قطره آبلیمو را داخل یک ظرف آب بریزید و دست خود را چند دقیقه در آن قرار دهید. این کار یک یا دو بار در روز باعث می‌شود رنگ حنا سریع‌تر کمرنگ شود. توجه داشته باشید اگر بریدگی یا زخم روی پوست دارید، از این روش استفاده نکنید تا باعث سوزش نشود.

 چطور رنگ حنا را از روی ناخن‌ها پاک کنیم؟

گاهی حنا روی ناخن‌ها تیره‌تر می‌ماند و دیرتر پاک می‌شود. برای این قسمت نیز چند روش ساده وجود دارد.

ترکیب روغن زیتون و نمک

روغن زیتون را با مقدار کمی نمک مخلوط کنید و یک پنبه را داخل آن بزنید. سپس به آرامی روی ناخن بمالید. نمک خاصیت لایه‌برداری دارد و روغن زیتون لکه رنگ را شل می‌کند. اگر این کار را روزی دو بار انجام دهید، تیرگی روی ناخن خیلی سریع‌تر محو می‌شود.

آبلیمو و جوش شیرین برای ناخن

آبلیمو را داخل ظرف بریزید، دو قاشق جوش شیرین به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید تا کف کند. یک پنبه یا پد را داخل آن بزنید و روی ناخن‌ها قرار دهید، سپس با یک نخ یا چسب‌ نواری سبک آن را سر جای خود نگه دارید. بعد از حدود دو ساعت پد را بردارید و دست‌ها را با آب و صابون بشویید. اگر رنگ حنا خیلی تیره است، می‌توانید این فرایند را تکرار کنید. بعد از هر بار شستشو، حتماً دست‌ها و ناخن‌ها را مرطوب کنید تا خشک و شکننده نشوند.

 

