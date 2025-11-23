در بررسی اکانت ثابتی نوع سیستم عامل گوشی او اپل عنوان شده که نشان می دهد او از گوشی آمریکایی آیفون استفاده کرده است.

آمریکا و فیلترینگ بد هستند اما برای مردم!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، به روز رسانی جدید شبکه ایکس قابلیت نشان دادن محل اتصال و نیز نوع سیستم عامل موبایل را به دیگران فراهم کرده است.

بعد از این به روز رسانی افراد در حال بررسی اکانت چهره های توئیتری هستند.

یکی از جالب ترین دریافت ها بررسی اکانت امیرحسین ثابتی نماینده انقلابی مجلس است.

در بررسی اکانت ثابتی نوع سیستم عامل گوشی او اپل عنوان شده که نشان می دهد او از گوشی آمریکایی آیفون استفاده کرده است.

همچنین مکان اتصال او نیز ایران درج شده که نشان می دهد خط اینترنت او نیز بدون فیلتر است در غیر این صورت بر اساس فیلترشکن مورد استفاده محل اتصال کشوری دیگر اعلام می شد.