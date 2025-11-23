میلی صفحه خبر لوگو بالا
کلیه مدارس استان البرز غیر حضوری شد

با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا استان البرز به دلیل افزایش میزان آلاینده ها، مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر روزهای سه شنبه و چهارشنبه به صورت غیرحضوری خواهند بود و آموزش به صورت برخط انجام می شود.  
به گزارش تابناک، مهد‌های کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر روز‌های سه شنبه و چهارشنبه به صورت غیرحضوری خواهند بود و آموزش به صورت برخط انجام می‌شود.
 
با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا استان البرز به دلیل افزایش میزان آلاینده ها، مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر روزهای سه شنبه و چهارشنبه به صورت غیرحضوری خواهند بود و آموزش به صورت برخط انجام می شود.
 
همچنین مادرانی که دانش آموزان مهدکودکی، پیش دبستانی و پایه دبستان دارند می توانند از دورکاری استفاده کنند.

تعطیلی تعطیلی مدارس البرز آلودگی هوا
