کلیه مدارس استان البرز غیر حضوری شد

با تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا استان البرز به دلیل افزایش میزان آلاینده ها، مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس استان در تمامی مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و عصر روزهای سه شنبه و چهارشنبه به صورت غیرحضوری خواهند بود و آموزش به صورت برخط انجام می شود.
همچنین مادرانی که دانش آموزان مهدکودکی، پیش دبستانی و پایه دبستان دارند می توانند از دورکاری استفاده کنند.