جنگنده بدون خلبان سوخو روسیه همه را شوکه کرد

به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، روسیه با رونمایی از نسخه بدون خلبان جنگنده پیشرفته Su-75 Checkmate در نمایشگاه هوایی دوبی ۲۰۲۵، گامی مهم در عرصه فناوری‌های نظامی برداشته است. این رویداد که توجه کارشناسان و علاقه‌مندان به صنعت هوانوردی را به خود جلب کرد، نشان‌دهنده مسیر جدیدی است که مسکو در توسعه جنگنده‌های نسل پنجم دنبال می‌کند. نسخه بدون سرنشین جنگنده سوخو 75 که با قابلیت‌های عملیاتی چشمگیر خود، چه به صورت مستقل و چه در قالب یک تیم پروازی با سایر هواپیماهای با سرنشین یا بدون سرنشین طراحی شده است، یک ابتکار کلیدی در راهبرد دفاعی روس‌ها به شمار می‌رود.

شرکت United Aircraft Corporation (UAC)، که نامی آشنا در صنعت هوافضای روسیه است، با معرفی جنگنده Su-75 Checkmate در قالب یک پلتفرم پیشرفته و بدون خلبان، مرزهای فناوری هوانوردی را جابجا کرده است. این جنگنده به عنوان ترکیبی هوشمندانه از طراحی پنهان‌کار و قابلیت‌های خودران معرفی شده است که به طور خاص برای مقابله با طیف وسیعی از تهدیدات هوایی مدرن، از جمله رادارهای پیشرفته و سامانه‌های پدافند هوایی نسل جدید توسعه یافته است.

این رویکرد به جنگنده بدون خلبان سوخو 75 Checkmate توانایی می‌دهد تا در محیط‌های عملیاتی پیچیده و پرخطر با کارایی بالا عمل کند. هدف اصلی روسیه از توسعه و معرفی این نسخه تثبیت جایگاه خود در بازار جهانی جنگنده‌های نسل پنجم است. همچنین این پروژه نشان‌دهنده عزم جدی روسیه برای توسعه و عملیاتی کردن ظرفیت‌های رزمی بدون خلبان در مأموریت‌های حساس و استراتژیک است.

به مانند بسیاری از پروژه‌های پیشرفته نظامی که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند، جزئیات دقیق عملکرد رزمی این نسخه بدون خلبان هنوز به طور کامل مشخص نیست و بسیاری از قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که تاکنون اعلام شده‌اند، عمدتاً بر اساس نمایشگاه‌ها و تبلیغات رسمی شرکت سازنده هستند.

با این حال طبق اخبار منتشر شده، جنگنده بدون خلبان سوخو 75 بر اساس اصول طراحی نسل پنجم ساخته شده است. این بدان معناست که این جنگنده از توانایی‌های پیشرفته مخفی‌کاری راداری و الکترونیکی بهره می‌برد. این قابلیت‌ها شامل طراحی بدنه با زوایای خاص برای پراکنده کردن امواج رادار، استفاده از مواد جاذب رادار و سامانه های پیشرفته اخلالگر الکترونیکی برای کاهش ردپای راداری و حرارتی جنگنده می‌شود.

طراحی استلت (Stealth) جنگنده بدون خلبان سوخو 75 برای کاهش رادارپذیری این ویژگی با هدف اصلی کاهش شناسایی توسط رادارهای دشمن طراحی شده و به جنگنده امکان می‌دهد تا با پنهان‌کاری کامل به مناطق هدف نزدیک شود. قابلیت عملیات تک‌فرمانده‌ای یا گروهی (Squadron Operations) نیز به Checkmate امکان می‌دهد تا هم به صورت مستقل و هم در قالب یک گروه پروازی هماهنگ، با سایر جنگنده‌های با سرنشین یا بدون سرنشین عملیات انجام دهد.

همچنین با امکان حمل انواع تسلیحات هدایت‌شونده و بمب‌های پیشرفته این جنگنده قادر به پشتیبانی طیف وسیعی از موشک‌های هوا به هوا، هوا به سطح و بمب‌های هوشمند است که احتمالاً برای حفظ ویژگی پنهان‌کاری، در محفظه‌های داخلی بدنه جای می‌گیرند. این جنگنده همچنین از قابلیت هماهنگی با جنگنده‌های هایپرسونیک و سیستم‌های دفاع هوایی روسیه نیز برخوردار است. Checkmate می‌تواند به عنوان یک عنصر کلیدی در کنار جنگنده‌های نسل ششم احتمالی، سامانه‌های موشکی هایپرسونیک و سیستم‌های پدافند هوایی قدرتمندی مانند S-400 یا S-500 عمل کند.

با وجود تمام این تبلیغات رسمی و ویژگی‌های برجسته‌ای که برای جنگنده بدون خلبان سوخو 75 بیان شده است، هنوز اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی درباره جزئیات حیاتی مانند برد عملیاتی دقیق، حداکثر سرعت رزمی، نوع و توان سامانه‌های راداری پیشرفته آن و همچنین قابلیت‌های جنگ الکترونیک منتشر نشده است. این ابهام در داده‌ها، ارزیابی واقعی توان رزمی این جنگنده و مقایسه مستقیم و منصفانه آن با رقبای قدرتمندی مانند جنگنده اف 35 آمریکا و J-35 چین را بسیار دشوار می‌سازد.