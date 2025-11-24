میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کلکسیون زیبایی و احترام در خوزستان؛ نمایش دلنشین فوتبال و اخلاق میان فولاد و استقلال

کاش می‌شد این بازی را قاب کرد و در تمام باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها نصب کرد! دیدار فولاد و استقلال خوزستان در جام حذفی سراسر زیبایی و احترام بود؛ از کاپیتان تا سرمربی با رفتار و تصمیمات درست و به موقع، پیام مهمی را از فولاد آرنا صادر کردند.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۵۹
| |
680 بازدید

کلکسیون زیبایی و احترام در خوزستان؛ نمایش دلنشین فوتبال و اخلاق میان فولاد و استقلال

کاپیتان قرمزهای اهوازی هم هت‌تریک کرد و تیمش را به مرحله بعد جام حذفی رساند، هم برای یک شادی گل معمولی، باعث آزرده خاطر شدن هیچ هواداری نشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، یکی از دیدارهای مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی میان فولاد و استقلال خوزستان برگزار شد و در این دیدار اتفاقاتی افتاد که در فوتبال ایران کم‌نظیر و شاید هم نادر است. در فوتبالی که زشتی‌ها، حواشی، جنجال و تهمت‌ها، سهم ویژه و خاصی در آن دارند و با ذره‌بین باید به دنبال زیبایی‌ها بود، در یک دیدار کلکسیونی از اتفاقات جذاب رقم خورد.

فولاد خوزستان در این دیدار موفق شد با سه گل ساسان انصاری، همشهری خود، استقلال خوزستان را در دربی اهواز شکست دهد. با این پیروزی، شاگردان یحیی گل‌محمدی به جمع ۱۶ تیم پایانی این رقابت‌ها صعود کردند و به مرحله یک‌هشتم نهایی رسیدند. اگرچه ساسان انصاری هر سه گل این دیدار را به ثمر رساند و در واقع مرد همه‌کاره زمین بود، اما کاپیتان فولادی‌ها با رفتاری قابل تقدیر، این شب زیبا را برای خودش و فوتبال ایران تکمیل کرد.

این دیدار حساس در ورزشگاه فولاد آرنا برگزار می‌شد؛ ساسان انصاری ابتدا در دقیقه ۴۵ از روی نقطه پنالتی گل اول فولاد را به ثمر رساند، سپس در دقیقه ۵+۴۵، گل دوم خود و تیمش را وارد دروازه تیم آبی‌پوش جنوب کرد، اما این پایان کار نبود و او یک بار دیگر در دقیقه ۶۴ با گلزنی‌اش هت‌تریک کرد. البته تا اینجای ماجرا مسئله چندان خارق‌العاده‌ای نیست و هر چند ثبت سه گل در یک بازی برای هر بازیکنی، رویایی و جذاب است،  اما انصاری بیش از گل‌هایش به دلیل رفتاری که انجام داد، نگاه‌ها را به خود معطوف کرد.

اقدام تحسین‌برانگیز او آنقدر خاص و خوب بود که با رضایت و تشویق هواداران حریف هم همراه شد. ساسان انصاری پس از گل سوم، شادی خود را مقابل هواداران استقلال برپا کرد؛ موضوعی که بلافاصله توسط خود او متوقف شد! در واقع انصاری خیلی زود به خودش آمد و متوجه شد که در مقابل هواداران استقلال خوزستان قرار دارد و بلافاصله شادی گل خود را متوقف کرد و با حرکت دست رو به آنها بابت این موضوع  عذرخواهی کرد؛ اتفاقی که با واکنش مثبت هواداران تیم آبی حاضر در ورزشگاه همراه شد و آن‌ها به احترام این رفتار جوانمردانه، او را تشویق کردند.

بهتر از این نمی‌شد؛ کاپیتان قرمزهای اهوازی هم هت‌تریک کرد و تیمش را به مرحله بعد جام حذفی رساند، هم برای یک شادی گل معمولی، باعث آزرده خاطر شدن هیچ هواداری نشد. چه بسا مورد تشویق و احترام همگان قرار گرفت. استقلال خوزستان در حالی خود را به این بازی رساند که در هفته‌های اخیر با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد و طبیعتاً شکست سنگین در دربی اهواز باعث شده بود معدود هواداران این تیم در ورزشگاه فولاد آرنا، حال و احوال مناسبی نداشته باشند، اما تصمیم و رفتار درست و به موقع انصاری، مانع به وجود آمدن حاشیه و جنجال شد و آن‌ها به طور دسته‌جمعی، همراه با هواداران فولاد و بانوان حاضر در استادیوم، ساسان انصاری را مورد تشویق قرار دادند.

کلکسیون زیبایی و احترام در خوزستان؛ نمایش دلنشین فوتبال و اخلاق میان فولاد و استقلال

نکته حائز اهمیت اینکه در ادامه شکل دیگری از اخلاق و احترام، این بار توسط سرمربی استقلال خوزستان، به نمایش گذاشته شد. امیر خلیفه اصل با تصمیمی ماندگار، درس بزرگی به یکی از بازیکنانش و شاید هم فوتبال کشورمان داد؛ اینکه تحت هر شرایطی احترام نباید رنگ ببازد. ماجرا از این قرار بود که در آن دقایق، حجت احمدی با علی نعمتی و یحیی گل‌محمدی بازیکن و سرمربی فولاد، دچار درگیری لفظی شد. خلیفه‌اصل به محض اینکه متوجه این اتفاق شد، بدون اینکه بازیکن جایگزینی به زمین بفرستد، احمدی را بیرون کشید تا اینگونه بازیکنش را بابت رفتار اشتباه، تنبیه کند. با این تصمیم سرمربی استقلال خوزستان، آنها لحظات پایانی را با یک بازیکن کمتر ادامه دادند. امیر خلیفه اصل در نشست خبری بعد از بازی هم گفت: «حجت بازیکن بسیار خوبی است اما در کنار مسائل فنی باید اخلاقی هم خیلی خوب باشد. من همانقدر که به تمرین اهمیت می‌دهم برای اخلاق هم اهمیت قائل هستم. در آن لحظه صلاح دیدم با مسئولیت خودم او را بیرون بیاورم.»

بدین ترتیب شاهد برگزاری یکی از زیباترین و جذاب‎ترین بازی های فوتبال ایران بودیم؛ فوتبالی که هم گل داشت و هم شادی، هم احترام و هم تشویق و البته همصدایی هواداران دو تیم و زنان حاضر در ورزشگاه در تشویق ساسان انصاری. در ضمن تمام فوتبال‌مان هم به احترام امیر خلیفه‌اصل، سرمربی استقلال خوزستان، کلاه از سر برمی‌دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فولاد خوزستان استقلال خوزستان امیر خلیفه اصل ساسان انصاری یحیی گل محمدی هواداران تابناک ورزشی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازگشت گلزن؛ آمار فوق‌العاده طارمی
از تشویق ایسلندی تا بیانیه‌های صلح پرسپولیس و استقلال؛ پایانِ خوش چند روز پرتنش
خلیل‌زاده؛ هرچقدر ناکام‌تر، همان‌قدر وقیح‌تر/ دنبال قاتلِ شأن‌ تیم ملی هستیم، نه قاتل بروسلی!
یاسر آسانی کلید طلایی ساپینتو؛ فرشته خندان استقلال با اشک‌های مصنوعی!
درخشان: اتوریته قلعه‌نویی؟ بازیکن به جای سرمربی تصمیم گرفت/ اعضای کادرفنی مانند عروسک خیمه شب بازی عمل می‌کنند!
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!
واقعیتی که به بدترین شکل ممکن برملا شد؛ فروپاشی اتحادِ متحدترین تیم تاریخ!
ایران صفر- ازبکستان صفر؛ شاگردان قلعه‌نویی نایب قهرمان تورنمنت پنالتی‌ها/ به تیم ۱۰ نفره هم گل نزدیم!
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
جنجال آرمین سهرابیان میان دو بازی با الوصل؛ علاقه مدافع استقلال به جام جهانی و البته حواشی!
تاکید بر حرمت انسان‌ها در بیانیه پرسپولیس
شب عجیب و متفاوت ایتالیایی‌ها؛ اشک در فوتبال، لبخند در تنیس
طغیان باشگاه فولاد علیه استقلال؛ توسط هواداران خودمان تحت فشاریم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۹ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۷۲ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d4t
tabnak.ir/005d4t