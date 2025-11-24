کلکسیون زیبایی و احترام در خوزستان؛ نمایش دلنشین فوتبال و اخلاق میان فولاد و استقلال

کاش می‌شد این بازی را قاب کرد و در تمام باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها نصب کرد! دیدار فولاد و استقلال خوزستان در جام حذفی سراسر زیبایی و احترام بود؛ از کاپیتان تا سرمربی با رفتار و تصمیمات درست و به موقع، پیام مهمی را از فولاد آرنا صادر کردند.

کاپیتان قرمزهای اهوازی هم هت‌تریک کرد و تیمش را به مرحله بعد جام حذفی رساند، هم برای یک شادی گل معمولی، باعث آزرده خاطر شدن هیچ هواداری نشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، یکی از دیدارهای مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی میان فولاد و استقلال خوزستان برگزار شد و در این دیدار اتفاقاتی افتاد که در فوتبال ایران کم‌نظیر و شاید هم نادر است. در فوتبالی که زشتی‌ها، حواشی، جنجال و تهمت‌ها، سهم ویژه و خاصی در آن دارند و با ذره‌بین باید به دنبال زیبایی‌ها بود، در یک دیدار کلکسیونی از اتفاقات جذاب رقم خورد.

فولاد خوزستان در این دیدار موفق شد با سه گل ساسان انصاری، همشهری خود، استقلال خوزستان را در دربی اهواز شکست دهد. با این پیروزی، شاگردان یحیی گل‌محمدی به جمع ۱۶ تیم پایانی این رقابت‌ها صعود کردند و به مرحله یک‌هشتم نهایی رسیدند. اگرچه ساسان انصاری هر سه گل این دیدار را به ثمر رساند و در واقع مرد همه‌کاره زمین بود، اما کاپیتان فولادی‌ها با رفتاری قابل تقدیر، این شب زیبا را برای خودش و فوتبال ایران تکمیل کرد.

این دیدار حساس در ورزشگاه فولاد آرنا برگزار می‌شد؛ ساسان انصاری ابتدا در دقیقه ۴۵ از روی نقطه پنالتی گل اول فولاد را به ثمر رساند، سپس در دقیقه ۵+۴۵، گل دوم خود و تیمش را وارد دروازه تیم آبی‌پوش جنوب کرد، اما این پایان کار نبود و او یک بار دیگر در دقیقه ۶۴ با گلزنی‌اش هت‌تریک کرد. البته تا اینجای ماجرا مسئله چندان خارق‌العاده‌ای نیست و هر چند ثبت سه گل در یک بازی برای هر بازیکنی، رویایی و جذاب است، اما انصاری بیش از گل‌هایش به دلیل رفتاری که انجام داد، نگاه‌ها را به خود معطوف کرد.

اقدام تحسین‌برانگیز او آنقدر خاص و خوب بود که با رضایت و تشویق هواداران حریف هم همراه شد. ساسان انصاری پس از گل سوم، شادی خود را مقابل هواداران استقلال برپا کرد؛ موضوعی که بلافاصله توسط خود او متوقف شد! در واقع انصاری خیلی زود به خودش آمد و متوجه شد که در مقابل هواداران استقلال خوزستان قرار دارد و بلافاصله شادی گل خود را متوقف کرد و با حرکت دست رو به آنها بابت این موضوع عذرخواهی کرد؛ اتفاقی که با واکنش مثبت هواداران تیم آبی حاضر در ورزشگاه همراه شد و آن‌ها به احترام این رفتار جوانمردانه، او را تشویق کردند.

بهتر از این نمی‌شد؛ کاپیتان قرمزهای اهوازی هم هت‌تریک کرد و تیمش را به مرحله بعد جام حذفی رساند، هم برای یک شادی گل معمولی، باعث آزرده خاطر شدن هیچ هواداری نشد. چه بسا مورد تشویق و احترام همگان قرار گرفت. استقلال خوزستان در حالی خود را به این بازی رساند که در هفته‌های اخیر با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد و طبیعتاً شکست سنگین در دربی اهواز باعث شده بود معدود هواداران این تیم در ورزشگاه فولاد آرنا، حال و احوال مناسبی نداشته باشند، اما تصمیم و رفتار درست و به موقع انصاری، مانع به وجود آمدن حاشیه و جنجال شد و آن‌ها به طور دسته‌جمعی، همراه با هواداران فولاد و بانوان حاضر در استادیوم، ساسان انصاری را مورد تشویق قرار دادند.

نکته حائز اهمیت اینکه در ادامه شکل دیگری از اخلاق و احترام، این بار توسط سرمربی استقلال خوزستان، به نمایش گذاشته شد. امیر خلیفه اصل با تصمیمی ماندگار، درس بزرگی به یکی از بازیکنانش و شاید هم فوتبال کشورمان داد؛ اینکه تحت هر شرایطی احترام نباید رنگ ببازد. ماجرا از این قرار بود که در آن دقایق، حجت احمدی با علی نعمتی و یحیی گل‌محمدی بازیکن و سرمربی فولاد، دچار درگیری لفظی شد. خلیفه‌اصل به محض اینکه متوجه این اتفاق شد، بدون اینکه بازیکن جایگزینی به زمین بفرستد، احمدی را بیرون کشید تا اینگونه بازیکنش را بابت رفتار اشتباه، تنبیه کند. با این تصمیم سرمربی استقلال خوزستان، آنها لحظات پایانی را با یک بازیکن کمتر ادامه دادند. امیر خلیفه اصل در نشست خبری بعد از بازی هم گفت: «حجت بازیکن بسیار خوبی است اما در کنار مسائل فنی باید اخلاقی هم خیلی خوب باشد. من همانقدر که به تمرین اهمیت می‌دهم برای اخلاق هم اهمیت قائل هستم. در آن لحظه صلاح دیدم با مسئولیت خودم او را بیرون بیاورم.»

بدین ترتیب شاهد برگزاری یکی از زیباترین و جذاب‎ترین بازی های فوتبال ایران بودیم؛ فوتبالی که هم گل داشت و هم شادی، هم احترام و هم تشویق و البته همصدایی هواداران دو تیم و زنان حاضر در ورزشگاه در تشویق ساسان انصاری. در ضمن تمام فوتبال‌مان هم به احترام امیر خلیفه‌اصل، سرمربی استقلال خوزستان، کلاه از سر برمی‌دارد.