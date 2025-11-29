En
کد خبر:۱۳۴۱۸۵۸
سکانس طلایی؛

سکانس‌هایی از فیلم لیپار

فیلم لیپار به کارگردانی و نویسندگی حسین ریگی محصول 1404 است. برکت نوجوانی عاشق سینما است که قصد دارد برای یافتن مادرش و همچنین به دلیل عشق به بازیگری به هندوستان سفر کند... . مهران احمدی، بهناز جعفری، امین میری، آرزو تاج‌نیا، هومن برق‌نورد و محمد دستواره نارویی در این فیلم مقابل دوربین مسعود امینی تیرانی بازی کردند. مسعود سخاوت‌دوست موسیقی متن این فیلم را ساخت و مهدی سعدی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.
سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران حسین ریگی آرزو تاج‌نیا هومن برق نورد بهناز جعفری مهران احمدی
