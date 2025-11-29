سکانس طلایی؛
سکانسهایی از فیلم لیپار
فیلم لیپار به کارگردانی و نویسندگی حسین ریگی محصول 1404 است. برکت نوجوانی عاشق سینما است که قصد دارد برای یافتن مادرش و همچنین به دلیل عشق به بازیگری به هندوستان سفر کند... . مهران احمدی، بهناز جعفری، امین میری، آرزو تاجنیا، هومن برقنورد و محمد دستواره نارویی در این فیلم مقابل دوربین مسعود امینی تیرانی بازی کردند. مسعود سخاوتدوست موسیقی متن این فیلم را ساخت و مهدی سعدی این اثر را تدوین کرد. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سکانس طلایی ویدیو سکانس برتر فیلم سینما سینمای ایران حسین ریگی آرزو تاجنیا هومن برق نورد بهناز جعفری مهران احمدی