۰۷/آذر/۱۴۰۴
Friday 28 November 2025
۰۸:۰۱
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
موسیقی
تعداد بازدید : 12
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کیفیت 480
کیفیت 284
<div id="video-display-embed-code_2164747" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1341854/2164747?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۴۱۸۵۴
کد خبر:۱۳۴۱۸۵۴
282
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۷:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
28 November 2025
ریتم
تریو گیتار کلاسیک
یک تریو گیتار کلاسیک را با اجرای اسکات موریس، استیون تاچاک و جولیان کورایل را میبینید و میشنوید.
https://www.tabnak.ir/005d4o
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
فیلم
موزیک ویدیو
موزیک
ویدیوهای مرتبط
تریو گیتار کلاسیک
یک تریو گیتار کلاسیک را با اجرای اسکات موریس، استیون تاچاک و جولیان...
شیدا شدم ؛ شهرام ناظری
«شیدا شدم»، یکی از غزلیات منسوب به مولانا جلاالدین بلخی است. اجرای زنده...
تصاویر تلخ خواننده جوان ایران که درگذشت
امیر یاشا خواننده جوان و خوشصدای گیلانی، پس از یک دوره تحمل بیماری دار...
خاطره پرویز پرستویی از مکالمهاش با عارف و ابی
پرویز پرستویی در برنامه «اکنون» خاطرهای از دیدارش با عارف عارف کیا،...
گل من ؛ علیرضا افتخاری
گل من قطعهای از علیرضا افتخاری بر اثر شعری از بیژن ترقی است.
به چیزای خوب فکر کن ؛ بمرانی
به چیزای خوب فکر کن قطعهای از گروه بمرانی است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
ویدیویی از اجرای زنده فرهاد مدیری پسر مهران مدیری (فرواگ) در تورنتو...
اجرای مشترک بابک جهانبخش و پسرش را ببینید
همخوانی بابک جهانبخش و پسرش «آرتا» مورد توجه دوستداران موسیقی در...
خداحافظ ؛ عرفان طهماسبی
خداحافظ قطعهای از عرفان طهماسبی است. اجرای زنده این قطعه را میبینید و...
دلبر ؛ علیرضا افتخاری
دلم امشو به تنهایی خود خو کرده (دلبر) قطعهای از علیرضا افتخاری است....
روایت هاشمی از آهنگ گوگوش برای امام خمینی
محمد هاشمی با اشاره به پرداخت مطالبات فائقه آتشین پس از پیروزی انقلاب در...
لحظات پخش آهنگ شادمهر عقیلی از تلویزیون ؛ چراغ سبز بازگشت؟
پخش آهنگی که شادمهر عقیلی برای حضرت فاطمه (س) خوانده و تحسین او در...
دوئت ابوا و هارپسیکورد ؛ پلاتی
سونات در می بمل ماژور برای ابوا و باسو کنتینوئو | G. B. PLATTI – Sonata...
پروندهسازی علیه علی ضیا به خاطر رپرها!
علی ضیا، مجری تلویزیون، از احضارش بابت مصاحبههایش با رپرها پرده برداشت....
رهایی ؛ علی قمصری و مصباح قمری
«رهایی» یک دو نوازی ضرب دشتی را با نوای تار علی قمصری و نوای کوزه مصباح...
ما خریداریم ؛ بمرانی
ما خریداریم قطعهای از گروه بمرانی است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
ادعای شروین حاجیپور درباره ممنوعیتهای عجیبش
شروین حاجیپور، خواننده با اشتراکگذاری یک رشته استوری مدعی شد که از...
اشکهای بهنوش بختیاری با امیر تتلو در ماشین
بهنوش بختیاری ویدیویی از حالوهوای غمگین خود در داخل خودرو منتشر کرد و...
رقص آذری سامان احتشامی در پشت صحنه کارناوال
ویدیویی از رقص آذری سامان احتشامی نوازنده پیانو و آهنگساز در پشت صحنه...
اجرای «Quizás» در کنسرت ماکانبند خبرساز شد
رهام هادیان در کنسرت جدید ماکان بند در تهران، قطعه کیساس | Quizás (شاید)...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
رضایت دارم
رضایت ندارم
فعلاً نظری ندارم