ریتم

تریو گیتار کلاسیک

یک تریو گیتار کلاسیک را با اجرای اسکات موریس، استیون تاچاک و جولیان کورایل را می‌بینید و می‌شنوید.
