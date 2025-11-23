مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، با اعلام اینکه پاییز امسال رکورد کم‌بارش‌ترین فصل در ۵۸ سال اخیر را شکسته است، از کاهش ۸۱ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت و رسیدن موجودی سدها به تنها ۳۲ درصد (یک‌سوم ظرفیت) خبر داد.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، روز یکشنبه دوم آذرماه با بیان اینکه کشور با کاهش چشمگیر بارندگی مواجه شده و یکی از کم‌بارش‌ترین دوره‌های چند سال اخیر را پشت سرمی‌گذارد، گفت: طبق آمار ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، سال آبی جاری تاکنون با کاهش ۸۱ درصدی بارش نسبت به متوسط بلندمدت و افت ۷۸ درصدی نسبت به سال گذشته آغاز شده است. البته برای ارزیابی نهایی سال آبی جدید، باید زمان بیشتری بگذرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با اشاره به وضعیت بارش در استان‌ها افزود: استان‌های گلستان و ایلام کاهش کمتر از ۵۰ درصدی نسبت به بلندمدت داشته‌اند و سایر استان‌ها افتی بیش از ۵۰ درصد را شاهد هستند.

این مقام مسئول صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: در ۱۵ استان از جمله تهران نیز، بارش دریافتی کمتر از یک میلی‌متر یا حتی بدون بارش بوده است؛ این در حالی‌است که در دوره بلندمدت همه استان‌ها بارش دریافت کرده‌اند.

قاسم‌زاده رتبه امسال بارش‌ها در کشور در دوره ۵۸ساله را «آخر» اعلام کرد و گفت: نتایج مدل‌های پیش‌بینی بارش نیز این پاییز را به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین دوره‌ها از نظر تولید منابع آب نشان می‌دهد.

درصد پرشدگی سد‌ها در امسال ۲۶ درصد کمتر از پارسال

وی در باره پیامد‌های خشکسالی امسال ادامه داد: میزان ورودی سد‌ها از ابتدای سال آبی تا اول آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و درصد پرشدگی مخازن به ۳۲ درصد رسیده است که ۲۶ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

قاسم زاده افزود: سد‌های استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت بدتری قرار دارند.

هفته آینده بارش نداریم

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در باره پیش‌بینی‌های هواشناسی گفت: در هفته پیشِ‌رو سامانه بارشی در کشور فعال نخواهد بود، اما در هفته دوم سامانه ضعیفی وارد شمال‌غرب و نوار ساحلی خزر می‌شود که بارش‌های رگباری پراکنده به همراه خواهد داشت.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، پایداری تأمین آب به ویژه در پایتخت، بیش از هر زمان دیگری به رفتار مصرف‌کنندگان گره خورده است؛ رفتاری که می‌تواند کشور را از مرز بحران عبور دهد یا محدودیت‌ها را تداوم بخشد.