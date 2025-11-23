میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

موجودی سدها به یک‌سوم ظرفیت رسید

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، با اعلام اینکه پاییز امسال رکورد کم‌بارش‌ترین فصل در ۵۸ سال اخیر را شکسته است، از کاهش ۸۱ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت و رسیدن موجودی سدها به تنها ۳۲ درصد (یک‌سوم ظرفیت) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۳۴
| |
446 بازدید
موجودی سدها به یک‌سوم ظرفیت رسید

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، روز یکشنبه دوم آذرماه با بیان اینکه کشور با کاهش چشمگیر بارندگی مواجه شده و یکی از کم‌بارش‌ترین دوره‌های چند سال اخیر را پشت سرمی‌گذارد، گفت: طبق آمار ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، سال آبی جاری تاکنون با کاهش ۸۱ درصدی بارش نسبت به متوسط بلندمدت و افت ۷۸ درصدی نسبت به سال گذشته آغاز شده است. البته برای ارزیابی نهایی سال آبی جدید، باید زمان بیشتری بگذرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با اشاره به وضعیت بارش در استان‌ها افزود: استان‌های گلستان و ایلام کاهش کمتر از ۵۰ درصدی نسبت به بلندمدت داشته‌اند و سایر استان‌ها افتی بیش از ۵۰ درصد را شاهد هستند.

این مقام مسئول صنعت آب کشور خاطرنشان کرد: در ۱۵ استان از جمله تهران نیز، بارش دریافتی کمتر از یک میلی‌متر یا حتی بدون بارش بوده است؛ این در حالی‌است که در دوره بلندمدت همه استان‌ها بارش دریافت کرده‌اند.

قاسم‌زاده رتبه امسال بارش‌ها در کشور در دوره ۵۸ساله را «آخر» اعلام کرد و گفت: نتایج مدل‌های پیش‌بینی بارش نیز این پاییز را به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین دوره‌ها از نظر تولید منابع آب نشان می‌دهد.

درصد پرشدگی سد‌ها در امسال ۲۶ درصد کمتر از پارسال

وی در باره پیامد‌های خشکسالی امسال ادامه داد: میزان ورودی سد‌ها از ابتدای سال آبی تا اول آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و درصد پرشدگی مخازن به ۳۲ درصد رسیده است که ۲۶ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

قاسم زاده افزود: سد‌های استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت بدتری قرار دارند.

هفته آینده بارش نداریم

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور در باره پیش‌بینی‌های هواشناسی گفت: در هفته پیشِ‌رو سامانه بارشی در کشور فعال نخواهد بود، اما در هفته دوم سامانه ضعیفی وارد شمال‌غرب و نوار ساحلی خزر می‌شود که بارش‌های رگباری پراکنده به همراه خواهد داشت.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، پایداری تأمین آب به ویژه در پایتخت، بیش از هر زمان دیگری به رفتار مصرف‌کنندگان گره خورده است؛ رفتاری که می‌تواند کشور را از مرز بحران عبور دهد یا محدودیت‌ها را تداوم بخشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سد کم بارش صنعت آب ظرفیت
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تنها ۱۴ درصد از حجم مخازن سدهای تهران پر است
بحران کهنه ایران زمین امسال پر قدرت‌تر از همیشه بازمی‌گردد
تا آخر شهریور خبری از بارش سنگین نیست!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۰۲ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۳ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d4U
tabnak.ir/005d4U