به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دونالد ترامپ دیشب در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت «خائنانِی که به ارتش گفتند از دستور‌های من سرپیچی کنند، باید همین حالا در زندان باشند، نه اینکه در شبکه‌های جعلی بچرخند و توضیح بدهند که حرفشان مشکلی نداشته است». وی افزود اظهارات دموکرات‌ها «اوجِ شورش و فتنه‌انگیزی» بوده و هیچ تفسیر دیگری برای حرف‌هایی که زده‌اند، وجود ندارد.

این اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا یک روز پس از آن مطرح شد که او قانون‌گذاران دموکرات را به «رفتار فتنه‌انگیزانه که مجازات آن مرگ است» متهم کرد. در مقابل، دموکرات‌ها اظهارات ترامپ را تهدید‌های «کاملاً زننده» علیه این شش سناتور و نماینده کنگره خواندند که همگی سابقه خدمت در ارتش یا جامعه اطلاعاتی آمریکا را دارند.

در ویدئوی مذکور که جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، سناتور مارک کِلی از آریزونا، سناتور الیسا اسلاتکین از میشیگان، اعضای مجلس نمایندگان جیسون کرو از کلرادو، کریس دِلوزیو و کریسی هولاهان از پنسیلوانیا و مگی گودلَندر از نیوهمپشایر حضور داشتند. مشخص نیست که منظورشان کدام اوامر ترامپ بوده، اما او اخیراً برای «مهار ناآرامی گسترده» ادعایی خود، دستور اعزام گارد ملی به چند شهر آمریکا را داد که در بسیاری از موارد برخلاف میل مقامات محلی بوده است. در عرصه خارجی هم ترامپ دستور حمله به چند کشتی در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام را به ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر صادر کرده که به گفته کارشناسان غیرقانونی بوده و تاکنون بیش از ۸۰ کشته برجای گذاشته است. اولین بار نیست که ترامپ به «مجازات مرگ» اشاره می‌کند. در سال ۲۰۲۳، افسر ارشد سابق ارتش آمریکا ژنرال مارک میلی به یک خبرنگار گفت که پس از حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا، او به‌طور محرمانه با همتای چینی خود تماس گرفت تا پکن را مطمئن کند که آمریکا باثبات است و قصد حمله به چین را ندارد. ترامپ بعد از طرح این اظهارات میلی، در شبکه‌های اجتماعی نوشت «در گذشته، مجازات چنین کاری مرگ بود».