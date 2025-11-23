نخستین جزئیات مهم از آیفون ۱۸ پرو

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در حالی که فاصله چندانی از عرضه آیفون ۱۷ پرو نمی‌گذرد، اطلاعات تازه‌ای از منابع نزدیک به زنجیره تأمین اپل منتشر شده که حکایت از تمرکز جدی این شرکت بر طراحی نسل بعدی گوشی‌های پرچمدار خود دارد. بر اساس این گزارش‌ها، اپل حداقل دو تغییر مهم و ساختاری را برای آیفون ۱۸ پرو در نظر گرفته که ظاهر بخش جلویی و پشتی دستگاه را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

جزیره پویای کوچک‌تر؛ نه حذف کامل

یکی از مهم‌ترین موضوعات، بحث درباره «جزیره پویا» است. اگرچه برخی شایعات اولیه از حذف این بخش و جایگزینی آن با یک حفره دوربین خبر داده بودند، اما گزارش‌های معتبرتر از جمله تحلیلگر شناخته‌شده جف پو و افشاگر اینستنت دیجیتال این ادعا را رد می‌کنند.

به گفته این منابع، اپل قصد دارد در آیفون ۱۸ پرو از یک نسخه کوچک‌تر از جزیره پویا استفاده کند. این تغییر، بخشی از نمایشگر را آزاد می‌کند و تجربه بصری مدرن‌تری ارائه می‌دهد، در حالی که عملکردهای کلیدی این ویژگی همچنان حفظ خواهد شد.

طراحی پشتی یکپارچه‌تر؛ ظاهر یکدست برای نسل جدید

به نقل از گزارش 9to5mac، دومین تغییر مهم مربوط به طراحی پنل پشتی است. آیفون ۱۷ پرو با ترکیب دو رنگ و تضاد بین شیشه پشتی و فریم فلزی عرضه شد.

اما طبق اطلاعات افشاگرانی مانند دیجیتال چت استیشن، اپل در آیفون ۱۸ پرو از فرآیند تولید جدیدی بهره خواهد گرفت که موجب یکپارچه‌تر شدن شیشه پشتی و قاب فلزی می‌شود. نتیجه این رویکرد، ظاهری منسجم‌تر، یکنواخت‌تر و خوش‌تراش‌تر خواهد بود؛ اقدامی که نشان می‌دهد اپل به سمت طراحی‌های مینیمال و بسیار یکدست حرکت می‌کند.

سایر جزئیات طراحی و ویژگی‌های احتمالی

احتمال معرفی رنگ‌های جدید مطابق سنت هرساله اپل.

امکان افزایش ضخامت مدل پرو مکس برای جای دادن یک باتری بزرگ‌تر.

تمرکز بر ایجاد هویتی مینیمال، ساده و یکدست در شکل کلی دستگاه.

مجموع این شایعات نشان می‌دهد که آیفون ۱۸ پرو قرار است ترکیبی از تغییرات طراحی هوشمندانه و تکامل‌یافته باشد؛ محصولی که ضمن حفظ هویت آیفون، ظاهری مدرن‌تر و کاربرپسندتر ارائه خواهد کرد.