میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نخستین جزئیات مهم از آیفون ۱۸ پرو

با وجود گذشت تنها چند ماه از عرضه آیفون ۱۷ پرو، گزارش‌های جدید از زنجیره تأمین اپل نشان می‌دهد که این شرکت روند نهایی‌سازی طراحی آیفون ۱۸ پرو را آغاز کرده است؛ پرچمداری که احتمالاً با تغییرات کلیدی در نمای جلو و پشت دستگاه معرفی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۲۸
| |
316 بازدید

نخستین جزئیات مهم از آیفون ۱۸ پرو

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در حالی که فاصله چندانی از عرضه آیفون ۱۷ پرو نمی‌گذرد، اطلاعات تازه‌ای از منابع نزدیک به زنجیره تأمین اپل منتشر شده که حکایت از تمرکز جدی این شرکت بر طراحی نسل بعدی گوشی‌های پرچمدار خود دارد. بر اساس این گزارش‌ها، اپل حداقل دو تغییر مهم و ساختاری را برای آیفون ۱۸ پرو در نظر گرفته که ظاهر بخش جلویی و پشتی دستگاه را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

جزیره پویای کوچک‌تر؛ نه حذف کامل

یکی از مهم‌ترین موضوعات، بحث درباره «جزیره پویا» است. اگرچه برخی شایعات اولیه از حذف این بخش و جایگزینی آن با یک حفره دوربین خبر داده بودند، اما گزارش‌های معتبرتر از جمله تحلیلگر شناخته‌شده جف پو و افشاگر اینستنت دیجیتال این ادعا را رد می‌کنند.

به گفته این منابع، اپل قصد دارد در آیفون ۱۸ پرو از یک نسخه کوچک‌تر از جزیره پویا استفاده کند. این تغییر، بخشی از نمایشگر را آزاد می‌کند و تجربه بصری مدرن‌تری ارائه می‌دهد، در حالی که عملکردهای کلیدی این ویژگی همچنان حفظ خواهد شد.

طراحی پشتی یکپارچه‌تر؛ ظاهر یکدست برای نسل جدید

به نقل از گزارش 9to5mac، دومین تغییر مهم مربوط به طراحی پنل پشتی است. آیفون ۱۷ پرو با ترکیب دو رنگ و تضاد بین شیشه پشتی و فریم فلزی عرضه شد.
اما طبق اطلاعات افشاگرانی مانند دیجیتال چت استیشن، اپل در آیفون ۱۸ پرو از فرآیند تولید جدیدی بهره خواهد گرفت که موجب یکپارچه‌تر شدن شیشه پشتی و قاب فلزی می‌شود. نتیجه این رویکرد، ظاهری منسجم‌تر، یکنواخت‌تر و خوش‌تراش‌تر خواهد بود؛ اقدامی که نشان می‌دهد اپل به سمت طراحی‌های مینیمال و بسیار یکدست حرکت می‌کند.

سایر جزئیات طراحی و ویژگی‌های احتمالی

  • احتمال معرفی رنگ‌های جدید مطابق سنت هرساله اپل.

  • امکان افزایش ضخامت مدل پرو مکس برای جای دادن یک باتری بزرگ‌تر.

  • تمرکز بر ایجاد هویتی مینیمال، ساده و یکدست در شکل کلی دستگاه.

مجموع این شایعات نشان می‌دهد که آیفون ۱۸ پرو قرار است ترکیبی از تغییرات طراحی هوشمندانه و تکامل‌یافته باشد؛ محصولی که ضمن حفظ هویت آیفون، ظاهری مدرن‌تر و کاربرپسندتر ارائه خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آیفون پلتفرم گوشی موبایل
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز تولید آیفون ۱۵ اپل در هند
قیمت آیفون 16 مشخص شد
از کار افتادن واتساپ فردا روی این گوشی‌های آیفون
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
آخرین اخبار
تصویر ملک سعود در کاخ الیزه، ۸۸ سال پیش
مدارس این استان به دلیل موج آنفلوآنزا غیرحضوری شد
نخستین جزئیات مهم از آیفون ۱۸ پرو
تفاوت فاحش هزینه اینترنت در جهان؛ امارات گران‌ترین و اروپای شرقی ارزان‌ترین اینترنت ثابت را ارائه می‌دهد
هواپیمای آب‌پاش ترکیه چه شد؟
OpenAI سرویس «ChatGPT برای معلمان» را معرفی کرد؛ دسترسی رایگان به GPT-5.1 تا سال ۲۰۲۷
چرا ژاپن و کره‌جنوبی به دنبال زیردریایی هسته‌ای هستند؟/ پیمان «آکوس» گسترش می‌یابد؟
سرمایه‌گذاری چهار میلیارد دلاری نوکیا در آمریکا؛ شتاب‌گیری استراتژی نوین برای عصر شبکه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی
معادل‌های فارسی اسکوپ مشخص شدند
جنجال آرمین سهرابیان میان دو بازی با الوصل؛ علاقه مدافع استقلال به جام جهانی و البته حواشی!
هدف عربستان از خرید جنگنده اف ۳۵ از آمریکا؛ موازنه مقابل ایران؟
نوحه‌های قدیمی: فاطمه‌ام دختر خیرالبشر، در ره مولا شده‌ام بی‌پسر
حریق جنگل‌های هیرکانی مهار شد
دو قابلیت در آپدیت جدید تلگرام فعال شد
انجام نخستین معامله بنزین سوپر در بورس انرژی
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۰۲ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۳ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d4O
tabnak.ir/005d4O