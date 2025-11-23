مدارس این استان به دلیل موج آنفلوآنزا غیرحضوری شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ با توجه به شیوع گسترده آنفلوآنزا در استان خراسان جنوبی، تمام مدارس در روزهای سهشنبه و چهارشنبه چهارم و پنجم آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
بنابر این گزارش، سیدمحمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی نیز امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اعلام کرد: تصمیم غیرحضوری شدن مدارس شامل تمامی نقاط استان است و زیرساختهای آموزش آنلاین از طریق سامانه شاد فراهم شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با اشاره به افزایش قابل توجه موارد ابتلا به آنفلوآنزا در استان به ویژه در بیرجند هشدار داد که چرخه انتقال بیماری در حال گسترش است و ضروریترین اقدام قطع زنجیره انتقال به ویژه در مدارس است.
محمود گنجیفرد با بیان اینکه ۳۰ درصد نمونههای استان مثبت و در بیرجند این رقم به حدود ۹۰ درصد رسیده است افزود: مدارس یکی از کانونهای اصلی شروع بیماریهای تنفسی هستند و قطع زنجیره انتقال در این اماکن ضروری است.
وی با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی، آموزش دانشآموزان و توزیع ماسک در مدارس دولتی و غیردولتی اظهار داشت: داروهای مورد نیاز نیز در داروخانهها تأمین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. شدت شیوع در شهرستانها متفاوت است، اما وضعیت در بیرجند نیازمند توجه فوری است و با همکاری خانوادهها، آموزش و پرورش و مراکز درمانی میتوان چرخه انتقال بیماری را کنترل کرد.