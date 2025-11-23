میلی صفحه خبر لوگو بالا
تفاوت فاحش هزینه اینترنت در جهان؛ امارات گران‌ترین و اروپای شرقی ارزان‌ترین اینترنت ثابت را ارائه می‌دهد

گزارش سال ۲۰۲۵ مؤسسه We Are Social نشان می‌دهد که اختلاف قیمت اینترنت ثابت در جهان به شکافی چشمگیر رسیده است؛ از امارات با گران‌ترین نرخ تا کشورهای اروپای شرقی که با کمترین هزینه سریع‌ترین دسترسی را فراهم می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۲۶
| |
3 بازدید

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در دنیایی که ارتباطات دیجیتال بیش از هر زمان دیگری زندگی روزمره را تحت‌تأثیر قرار داده، دسترسی به اینترنت به یک زیرساخت حیاتی تبدیل شده است؛ با این حال، هزینه‌ای که کاربران در کشورهای مختلف برای هر مگابیت‌برثانیه اینترنت ثابت می‌پردازند، تفاوت قابل توجهی دارد.

طبق آمار منتشرشده توسط مؤسسه We Are Social در سال ۲۰۲۵، امارات متحده عربی با میانگین ۴٫۳۱ دلار برای هر مگابیت‌برثانیه در صدر فهرست گران‌ترین اینترنت‌های جهان قرار گرفته است؛ رقمی که تقریباً دو برابر غنا ــ کشور دوم این رتبه‌بندی با ۲٫۵۸ دلار ــ محسوب می‌شود.

کارشناسان دلیل این هزینه‌ی بالا را در برخی کشورها کمبود رقابت میان اپراتورها، چالش‌های توسعه زیرساخت و مقررات محدودکننده می‌دانند. در ادامه این فهرست، کشورهایی مانند سوئیس، کنیا و مراکش نیز با پرداخت بیش از یک دلار برای هر مگابیت‌برثانیه در جایگاه‌های بالای جدول قرار گرفته‌اند.

در مقابل، اروپای شرقی همچنان پیشتاز ارائه اینترنت ارزان است. کشورهایی چون رومانی (۰٫۰۱ دلار)، روسیه (۰٫۰۲ دلار) و لهستان (۰٫۰۳ دلار) ارزان‌ترین اینترنت ثابت جهان را عرضه می‌کنند. این منطقه سال‌هاست به‌دلیل رقابت گسترده اپراتورها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت دیجیتال، دسترسی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تری نسبت به سایر نقاط جهان دارد.

در این گزارش، نام ایران در هیچ‌یک از بخش‌ها ذکر نشده است.

در بخش آسیا، کشورهایی مانند ویتنام، چین و کره جنوبی با هزینه‌ای کمتر از ۰٫۰۵ دلار برای هر مگابیت‌برثانیه، اینترنتی ارزان و سریع در اختیار کاربران قرار می‌دهند. ایالات متحده نیز با ۰٫۰۸ دلار در دسته کشورهایی با اینترنت نسبتاً ارزان جای می‌گیرد. سایر اقتصادهای توسعه‌یافته نظیر فرانسه و ژاپن نیز زیر میانگین جهانی، یعنی حدود ۰٫۴۲ دلار برای هر مگابیت‌برثانیه، واقع شده‌اند.

مطالب مرتبط
