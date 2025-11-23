جنگلهای الیت در بخش مرزنآباد چالوس واقع در منطقه حفاظت شده چهارباغ استان مازندران هنوز در حال سوختن هستند.
به گزارش تابناک به نقل از شرق، آتشسوزی الیت بیست و دومین روز خود را سپری میکند. شهروندان ایرانی شدیدا دلولپس جنگل هیرکانی هستند استاندار مازندران و مدیریت بحران این استان هم مدام وعده میدهند که امروز یا فردا آتش خاموش میشود.
۸۰ درصد آتش آرامتر شده
هادی کیادلیری معاون سازمان محیط زیست که در روستای الیت حضور دارد آخرین وضعیت آتشسوزی را اعلام کرد و گفت: «نسبت به دو شب پیش، آتش تا ۸۰ درصد آرامتر شده است. فعلا جلوی پیشرفت آتش گرفته شده و پیشروی آتش متوقف شده است و از دیشب آتش پیش نرفته است و این خیلی برای مهم است که آتش جلوتر نرود و به جنگل انبوهتر نرسد. در نتیجه آتشبرها موفق عمل کرده و مانع از پیشرفت آتش شده است.»
محمدی رئیس مدیریت بحران مازندران هم امروز با اشاره به فعالیت هشت بالگرد برای اطفای آتش الیت میگوید: «امروز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴، دامنه و پیامد آتش محدود شده است.»
آتش مخفی است
بنا بر گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در حال حاضر نیروهای انسانی در جنگلهای الیت و دلیر درحال اطفای آن دسته از نقاطی هستند که آتش زیر کاه و کلش مانده است.
کیادلیری با اشاره به اینکه ما سعی داریم از گسترش آتش جلوگیری کنیم، میگوید: «امیدواریم باد گرمی نوزد که آتش دوباره شعله بگیرد. به هر حال آتش بسیار مخفی است و زیر لاشبرگها حرکت میکند. به همین دلیل مسیر آتش را پاکسازی کردیم تا متوقف شود.»
باران باید ببارد
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست تاکید دارد: «برای اطفای کامل آتش نیاز به باران داریم. حتما باید بارانی ببارد و تا ۱۰ میلیمتر روی زمین بنشیند تا بتواند آتشهای زیر زمینی را خاموش کند. تا آن زمان باید آتش را کنترل کنیم.»
هواپیمای ترکیه چه شد؟
او با اشاره به استقرار بالگردها در منطقه الیت، میگوید: «در شرایط کنونی بالگردهای آبپاش کمک چندانی نمیتوانند بکنند مگر برای انتقال نیروها. در حال حاضر نیروهای زمینی که در حال اطفای آتشهای لکهای هستند و آتشبر میزنند، تاثیر بیشتری دارند.»
معاون سازمان محیط زیست با اشاره به حضور نیروهای شهرهای مختلف در الیت، تاکید دارد که «کمبود نیروی انسانی برای اطفای آتش جنگلهای الیت در منطقه حفاظت شده چهار باغ مازندران وجود ندارد.»
کیادلیری در پاسخ به این پرسش که آیا بالگردهای و نیروی کمکی ترکیه به ایران رسیده است یا نه؟ میگوید: «هنوز نرسیده است. به ما گفتهاند که قرار است امروز بالگرد بیاید، اما هنوز نیامده است.»
اطلاعات غلط به مردم ندهید
با اینکه هنوز هواپیما و بالگردهای ترکیه به ایران نیامده است، روز گذشته کامران پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی در مصاحبهای ادعا کرد که هواپیمای ترکیه در محل آتشسوزی در جنگل الیت حضور دارد و هواپیمای روسیه هم امروز میآید. رئیس سازمان محیط زیست و استاندار مازندران هم گفته بودند که روز شنبه اول آذر تجهیزات کشور ترکیه برای کمک به خاموش کردن آتش جنگلهای الیت به این منطقه میآیند، اما این وعده محقق نشد و حالا به نظر میرسد این درخواست کمک برای بالگرد دیرهنگام بوده است.
بسیاری معتقدند سازمانهای متولی یعنی مدیریت بحران مازندران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی در اطفای حریق جنگل الیت در منطقه حفاظت شده چهارباغ بسیار دیر عمل کردهاند. آنها روز نوزدهم وارد میدان شده و درخواست بالگرد آبپاش دادند در حالیکه داوطلبان مردمی چندین روز قبل از سرایت گسترده آتش درخواست بالگرد داده بودند.
امروز دو گروه از فعالان محیط زیست یکی از استان فارس و دیگری از کردستان خود را به الیت رساندند تا در کنار فعالان و داوطلبان مردمی استان مازندران کمک حال جنگل هیرکانی باشند.
به تعداد انگشتان یک دست نیست
استاندار مازندران سطح حریق را پنج هکتار و به تعداد انگشتان یک دست اعلام میکند، اما بررسیهای جدید و نقشههای ماهوارهای بیانگر این است که حداقل ۱۸۰ هکتار از جنگل هیرکانی در الیت در منطقه حفاظت شده چهار باغ طعمه حریق شده است.
همچنین استاندار مازندران تاکید دار که آتشسوزی از ۲۴ آبان ماه در الیت شروع شده است، اما داوطلبان مردمی شروع آتشسوزی را ۱۰ آبان ماه میدانند بنابراین ۲۲ روز است که جنگل هیرکانی در محدوده چالوس در غرب مازندران درگیر آتش است.