میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هواپیمای آب‌پاش ترکیه چه شد؟

معاون سازمان محیط زیست گفت: نسبت به دو شب پیش، آتش تا ۸۰ درصد آرام‌تر شده است. فعلا جلوی پیشرفت آتش گرفته شده و پیشروی آتش متوقف شده است، اما برای اطفای کامل آتش نیاز به باران داریم.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۲۵
| |
2 بازدید
هواپیمای آب‌پاش ترکیه چه شد؟

جنگل‌های الیت در بخش مرزن‌آباد چالوس واقع در منطقه حفاظت شده چهارباغ استان مازندران هنوز در حال سوختن هستند.

به گزارش تابناک به نقل از شرق، آتش‌سوزی الیت بیست و دومین روز خود را سپری می‌کند. شهروندان ایرانی شدیدا دلولپس جنگل هیرکانی هستند استاندار مازندران و مدیریت بحران این استان هم مدام وعده می‌دهند که امروز یا فردا آتش خاموش می‌شود.

۸۰ درصد آتش آرام‌تر شده

هادی کیادلیری معاون سازمان محیط زیست که در روستای الیت حضور دارد  آخرین وضعیت آتش‌سوزی را اعلام کرد و گفت: «نسبت به دو شب پیش، آتش تا ۸۰ درصد آرام‌تر شده است. فعلا جلوی پیشرفت آتش گرفته شده و پیشروی آتش متوقف شده است و از دیشب آتش پیش نرفته است و این خیلی برای مهم است که آتش جلوتر نرود و به جنگل انبوه‌تر نرسد. در نتیجه آتش‌بر‌ها موفق عمل کرده و مانع از پیشرفت آتش شده است.»

محمدی رئیس مدیریت بحران مازندران هم امروز با اشاره به فعالیت هشت بالگرد برای اطفای آتش الیت می‌گوید: «امروز یکشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۴، دامنه و پیامد آتش محدود شده است.»

آتش مخفی است

بنا بر گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در حال حاضر نیرو‌های انسانی در جنگل‌های الیت و دلیر درحال اطفای آن دسته از نقاطی هستند که آتش زیر کاه و کلش مانده است.

کیادلیری با اشاره به اینکه ما سعی داریم از گسترش آتش جلوگیری کنیم، می‌گوید: «امیدواریم باد گرمی نوزد که آتش دوباره شعله بگیرد. به هر حال آتش بسیار مخفی است و زیر لاشبرگ‌ها حرکت می‌کند. به همین دلیل مسیر آتش را پاکسازی کردیم تا متوقف شود.»

باران باید ببارد

این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست تاکید دارد: «برای اطفای کامل آتش نیاز به باران داریم. حتما باید بارانی ببارد و تا ۱۰ میلی‌متر روی زمین بنشیند تا بتواند آتش‌های زیر زمینی را خاموش کند. تا آن زمان باید آتش را کنترل کنیم.»

هواپیمای ترکیه چه شد؟

او با اشاره به استقرار بالگرد‌ها در منطقه الیت، می‌گوید: «در شرایط کنونی بالگرد‌های آبپاش کمک چندانی نمی‌توانند بکنند مگر برای انتقال نیروها. در حال حاضر نیرو‌های زمینی که در حال اطفای آتش‌های لکه‌ای هستند و آتش‌بر می‌زنند، تاثیر بیشتری دارند.»

معاون سازمان محیط زیست با اشاره به حضور نیرو‌های شهر‌های مختلف در الیت، تاکید دارد که «کمبود نیروی انسانی برای اطفای آتش جنگل‌های الیت در منطقه حفاظت شده چهار باغ مازندران وجود ندارد.»

کیادلیری در پاسخ به این پرسش که آیا بالگرد‌های و نیروی کمکی ترکیه به ایران رسیده است یا نه؟ می‌گوید: «هنوز نرسیده است. به ما گفته‌اند که قرار است امروز بالگرد بیاید، اما هنوز نیامده است.»

اطلاعات غلط به مردم ندهید

با اینکه هنوز هواپیما و بالگرد‌های ترکیه به ایران نیامده است، روز گذشته کامران پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که هواپیمای ترکیه در محل آتش‌سوزی در جنگل الیت حضور دارد و هواپیمای روسیه هم امروز می‌آید. رئیس سازمان محیط زیست و استاندار مازندران هم گفته بودند که روز شنبه اول آذر تجهیزات کشور ترکیه برای کمک به خاموش کردن آتش جنگل‌های الیت به این منطقه می‌آیند، اما این وعده محقق نشد و حالا به نظر می‌رسد این درخواست کمک برای بالگرد دیرهنگام بوده است.

بسیاری معتقدند سازمان‌های متولی یعنی مدیریت بحران مازندران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی در اطفای حریق جنگل الیت در منطقه حفاظت شده چهارباغ بسیار دیر عمل کرده‌اند. آنها روز نوزدهم وارد میدان شده و درخواست بالگرد آب‌پاش دادند در حالیکه داوطلبان مردمی چندین روز قبل از سرایت گسترده آتش درخواست بالگرد داده بودند.

امروز دو گروه از فعالان محیط زیست یکی از استان فارس و دیگری از کردستان خود را به الیت رساندند تا در کنار فعالان و داوطلبان مردمی استان مازندران کمک حال جنگل هیرکانی باشند.

به تعداد انگشتان یک دست نیست

استاندار مازندران سطح حریق را پنج هکتار و به تعداد انگشتان یک دست اعلام می‌کند، اما بررسی‌های جدید و نقشه‌های ماهواره‌ای بیانگر این است که حداقل ۱۸۰ هکتار از جنگل هیرکانی در الیت در منطقه حفاظت شده چهار باغ طعمه حریق شده است.

همچنین استاندار مازندران تاکید دار که آتش‌سوزی از ۲۴ آبان ماه در الیت شروع شده است، اما داوطلبان مردمی شروع آتش‌سوزی را ۱۰ آبان ماه می‌دانند بنابراین ۲۲ روز است که جنگل هیرکانی در محدوده چالوس در غرب مازندران درگیر آتش است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هواپیمای آب پاش آتش ترکیه‌ محیط زیست جنگل الیت الیت آتش سوزی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حریق جنگل‌های هیرکانی مهار شد
ورود دادستانی به آتش سوزی جنگل‌های الیت
انتقاد به تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران
لحظه تخلیه آب روی جنگل الیت از درون ایلوشین
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۰۲ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۳ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d4L
tabnak.ir/005d4L