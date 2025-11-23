OpenAI سرویس «ChatGPT برای معلمان» را معرفی کرد؛ دسترسی رایگان به GPT-5.1 تا سال ۲۰۲۷

OpenAI با رونمایی از سرویس ویژه «ChatGPT برای معلمان» دسترسی رایگان و نامحدود معلمان آمریکایی به مدل پیشرفته GPT-5.1 Auto را تا ژوئن ۲۰۲۷ فراهم کرد؛ نسخه‌ای که با تمرکز بر نیازهای آموزشی، امکانات تولید محتوا، همکاری تیمی و استانداردهای سخت‌گیرانه حریم خصوصی را در خود دارد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، OpenAI به‌تازگی سرویس جدیدی با عنوان «ChatGPT برای معلمان» راه‌اندازی کرده است؛ نسخه‌ای تخصصی از چت‌بات که برای پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی و تولید محتوای درسی بهینه‌سازی شده است. مهم‌ترین مزیت این سرویس، دسترسی کاملاً رایگان و نامحدود معلمان ایالات متحده به مدل پیشرفته GPT-5.1 Auto تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ است.

این نسخه از ChatGPT از نظر ظاهر و کارکرد کلی مشابه نسخه معمولی است، اما مجموعه‌ای از امکانات ویژه را برای معلمان ارائه می‌دهد. از جمله:

استفاده بدون محدودیت از مدل قدرتمند GPT-5.1 برای تولید انواع محتواهای آموزشی.

یکپارچه‌سازی با ابزارهایی مانند Canva، Google Drive و Microsoft 365 برای ساخت ارائه‌های درسی و مدیریت اسناد.

قابلیت «یادآوری هوشمند» که پایه تحصیلی، سبک تدریس و ترجیحات معلم را ذخیره می‌کند تا پاسخ‌ها شخصی‌سازی شوند.

از دیگر تفاوت‌های کلیدی این نسخه، پایبندی سفت‌وسخت به قوانین حریم خصوصی است. OpenAI اعلام کرده که ChatGPT برای معلمان با قانون FERPA سازگار است و اطلاعات واردشده به‌طور پیش‌فرض برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی استفاده نمی‌شود. این موضوع، یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های مدیران مدارس درباره نشت احتمالی داده‌های دانش‌آموزان را برطرف می‌کند.

علاوه بر تولید محتوا، این سرویس برای کار تیمی و همکاری بین معلمان نیز طراحی شده است. کاربران می‌توانند چت‌ها را با همکاران خود به اشتراک بگذارند و روی پروژه‌های مشترک کار کنند. بخشی نیز برای نمایش پرامپت‌های آماده و کاربردی از سوی معلمان موفق در نظر گرفته شده تا ایده‌های جدیدی برای استفاده از هوش مصنوعی در کلاس ارائه شود. همچنین مدیران مدارس از طریق داشبورد مدیریتی اختصاصی قادر به کنترل دسترسی‌ها و نظارت بر امنیت حساب‌ها هستند.

در حال حاضر، این سرویس برای تمامی معلمان و کارکنان مدارس K-12 در ایالات متحده که هویت آن‌ها تأیید شود، تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ کاملاً رایگان خواهد بود. OpenAI اعلام کرده است که هدفش، حفظ دسترسی مقرون‌به‌صرفه برای جامعه آموزشی است؛ هرچند ممکن است پس از پایان دوره رایگان، تغییراتی در مدل قیمت‌گذاری اعمال شود.