شرکت فنلاندی نوکیا از برنامه‌ای چهار میلیارد دلاری برای توسعه فعالیت‌های تحقیق، توسعه و تولید خود در ایالات متحده خبر داد؛ اقدامی که به‌ عنوان گامی راهبردی در تثبیت جایگاه این غول فناوری در قلب انقلاب هوش مصنوعی و نسل‌های جدید شبکه‌های مخابراتی ارزیابی می‌شود.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت فنلاندی نوکیا روز جمعه اعلام کرد که قصد دارد چهار میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند تا ظرفیت‌های تحقیق و توسعه و همچنین تولید خود را با هدف پیشبرد شبکه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تقویت کند. به گزارش ایتنا، سه‌ونیم میلیارد دلار از این رقم برای پروژه‌های تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده و پانصد میلیون دلار نیز به هزینه‌های تولیدی و سرمایه‌ای در ایالت‌هایی همچون تگزاس، نیوجرسی و پنسیلوانیا اختصاص می‌یابد.

نوکیا که در آمریکای شمالی بیش از ده مرکز فعال دارد، چندی پیش استراتژی جدید خود را معرفی کرد؛ رویکردی که بر فناوری‌های هوش مصنوعی متمرکز است و با هدف ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی عملیات این شرکت طراحی شده است. اهمیت حضور نوکیا در بازار آمریکا تا جایی است که الکساندر استاب، رئیس‌جمهور فنلاند، سال گذشته از طرح موضوع این شرکت در دیدار خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، خبر داده بود.

این تصمیم سرمایه‌گذاری در شرایطی اعلام می‌شود که نوکیا در تابستان گذشته نسبت به فشارهای مالی ناشی از تعرفه‌ها و تضعیف ارزش دلار هشدار داده بود. از سوی دیگر، نبود یک تولیدکننده بزرگ داخلی تجهیزات مخابراتی در آمریکا موجب شده است که شرکت‌هایی مانند نوکیا، اریکسون و سامسونگ به گزینه‌های اصلی تأمین تجهیزات این بازار تبدیل شوند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، نوکیا پس از بیش از یک‌ونیم قرن فراز و نشیب صنعتی و دیجیتال، اکنون در مرحله تازه‌ای از بازآفرینی سازمانی قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که با سرمایه‌گذاری سنگین در هوش مصنوعی، شبکه‌های نسل پنجم و ششم، و مراکز داده تعریف می‌شود. در همین چارچوب، شرکت انویدیا اعلام کرده است که برای ادغام تراشه‌های محاسباتی پیشرفته خود در نرم‌افزارهای شبکه‌ای 5G و 6G نوکیا، ۲/۹ درصد از سهام این شرکت فنلاندی را به ارزش حداکثر یک میلیارد دلار خریداری کرده است.

بلومبرگ این همکاری را «نقطه‌عطفی راهبردی» برای آینده نوکیا توصیف کرده و با اشاره به پیوند عمیق این شرکت با فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی نوشته است که نوکیا «ارابه خود را به یکی از قدرتمندترین اسب‌های قرن بیست‌ویکم می‌بندد»؛ تصویری که بیانگر نقش محوری AI در مسیر تحول آتی این شرکت است.