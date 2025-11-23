میلی صفحه خبر لوگو بالا
دو قابلیت در آپدیت جدید تلگرام فعال شد

در آپدیت جدید تلگرام، دو ویژگی کاربردی استوری لایو و امکان حراج هدایا به این پیام‌رسان محبوب اضافه شده است.
به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز؛ در آپدیت جدید تلگرام، دو ویژگی کاربردی استوری لایو و امکان حراج هدایا به این پیام‌رسان محبوب اضافه شده است. این تغییرات فرصت‌های جدیدی برای تعامل و درآمدزایی فراهم می‌کند.

تلگرام بار دیگر با ارائه یک به‌روزرسانی بزرگ، کاربران خود را غافلگیر کرد. در آپدیت جدید تلگرام تمرکز اصلی بر افزایش راه‌های تعامل و البته کسب درآمد بوده است. مهم‌ترین تغییرات این نسخه، اضافه شدن قابلیت «استوری لایو» و امکان «حراج هدایا» است که می‌تواند اقتصاد داخلی این پلتفرم را متحول کند. این ویژگی‌ها نشان می‌دهند پاول دورف همچنان به دنبال گسترش مرز‌های پیام‌رسان خود است.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این ویژگی‌های تازه تلگرام، سیستم جدید مدیریت هدایا است. کاربران اکنون می‌توانند هدایای دریافتی خود را در یک بازار داخلی به حراج بگذارند. اگر هدیه‌ای کمیاب یا ارزشمند دریافت کرده‌اید و به آن نیازی ندارید، می‌توانید آن را فروخته و به ارز دیجیتال یا ستاره‌های تلگرام تبدیل کنید. این قابلیت انگیزه کاربران برای ارسال و دریافت هدایای مجازی را دوچندان می‌کند.

 

دو قابلیت در آپدیت جدید تلگرام فعال شد

استوری لایو؛ پخش زنده آسان‌تر از همیشه

علاوه بر بخش مالی، بخش اجتماعی نیز در آپدیت جدید تلگرام تقویت شده است. قابلیت استوری لایو به کاربران اجازه می‌دهد تا به راحتی و مستقیماً از طریق بخش استوری، پخش زنده داشته باشند. این ویژگی برای اینفلوئنسر‌ها و کانال‌های خبری ابزاری قدرتمند خواهد بود تا ارتباطی نزدیک‌تر و لحظه‌ای با مخاطبان خود برقرار کنند. ترکیب این دو قابلیت، تلگرام را بیش از پیش به یک شبکه اجتماعی تمام‌عیار تبدیل کرده است.

