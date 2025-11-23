جنجال آرمین سهرابیان میان دو بازی با الوصل؛ علاقه مدافع استقلال به جام جهانی و البته حواشی!

واقعیت آن است که هیچ بازیکنی با چنین کیفیت فنی و مجموعه‌ای از حواشی و جنجال، نمی‌تواند شرایط خوبی برای خود و تیمش ایجاد کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باز هم آرمین سهرابیان و یکبار دیگر حاشیه؛ مدافعی که نه‌تنها نشانی از او در چارچوب فوتبال و تلاش برای بازگشت به ترکیب استقلال نیست، بلکه به نظر می‌رسد علاقه شدیدی به «حاشیه‌نشینی» دارد.

آرمین سهرابیان که بعد از شکست فاجعه‌بار استقلال مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا ۲، مصاحبه‌ای جنجالی داشت و علیه خارجی‌های تیم موضع گرفت، حالا در آستانه دیدار حساس برابر حریف اماراتی، یکبار دیگر نامش سر زبان‌ها افتاده است؛ هرچند بازهم با حواشی و جنجال، نه عملکردی فوق‌العاده درون مستطیل سبز.

آرمین سهرابیان پس از شکست مفتضحانه ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل امارات جملاتی کوتاه اما خبرساز در خبرنگاران بیان کرد. درباره انتقادات نسبت به خودش، چنین واکنشی داشت: «ما ۴ هفته است تاوان اشتباهات دیگران را می‌دهیم و فحشش را به ما می‌دهند. من اسم نمی‌آورم. بازیکن میلیون دلاری می‌آورید که کار را در بیاورد نه اینکه ما تاوان اشتباهات آن‌ها را بدهیم.» به طور مشخص منظور سهرابیان، بازیکنان خارجی تازه جذب شده به خصوص آنتونیو آدان دروازه‌بان آبی‌ها بود.

اشتباه مرگبار سهرابیان در دیدار سوپرجام برابر تراکتور و روزهایی بعد از آن که با انتقادها و نارضایتی هواداران مبنی بر مقصر بودن او روی گل دوم حریف، سپری شد. حالا و تنها چند هفته بعد از شکست سنگین مقابل الوصل امارات، او یک‌بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است.

البته استارت حواشی برای آرمین سهرابیان در فصل جاری، پیش از آن زده شده بود. اشتباه مرگبار سهرابیان در دیدار سوپرجام برابر تراکتور و روزهایی بعد از آن که با انتقادها و نارضایتی هواداران مبنی بر مقصر بودن او روی گل دوم حریف، سپری شد. حالا و تنها چند هفته بعد از شکست سنگین مقابل الوصل امارات، او یک‌بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است، آن هم در حالی که چهارشنبه هفته جاری شاگردان ساپینتو باید در دیدار برگشت به مصاف تیم اماراتی بروند. سهرابیان که بعد از شکست استقلال برابر الوصل و حواشی به وجود آمده، دیگر فرصت بازی برای تیمش را پیدا نکرد، همین مدت نسبتاً کوتاه هم برای او در سکوت و آرامش سپری نشد و ماجرای اعزام این بازیکن به خدمت سربازی همچنان با ابهاماتی مواجه است.

در چنین اوضاع و احوالی انتشار یک ویدیو از حریم شخصی او، به یکباره همچون طوفانی سهمگین همه چیز را خراب کرد. فیلمی که به سرعت در فضای مجازی وایرال شد. در این میان باید تأکید کرد که افراد شناخته شده از جمله ورزشکاران و بازیکنان فوتبال باید محافظت بسیار زیادی از فضای خصوصی و شخصی خود داشته باشند. هرچند آرمین سهرابیان مدعی شده این ویدیو توسط فردی با انگیزه‌های شخصی علیه او منتشر شده، اما واقعیت این است که می‌توان در این موضوع تردید جدی داشت چرا که علاوه بر خود او، تنها یک نفر دیگر در ویدیو دیده می‌شود و در واقع او در میهمانی یا جمعی پرتعداد نبوده که حالا یک نفر برای خراب کردن سهرابیان اقدام به انتشار آن کند!

در هر حال آرمین سهرابیان با انتشار متنی در صفحه شخصی‌اش سعی کرد از تبعات ویدیوی منتشر شده در امان بماند که پیش‌بینی می‌شد چنین اتفقی نیفتد. همینطور هم شد و امروز خبر رسید که باشگاه استقلال به سهرابیان مجوز حضور در تمرین را نداد و این بازیکن نتوانست امروز در مراحل آماده‌سازی آبی‌پوشان شرکت کند. باشگاه استقلال از سهرابیان خواسته در کمیته انضباطی پاسخگوی حواشی رخ داده باشد.

مدافع استقلال دیشب در واکنش به ویدیوی پخش شده از او در فضای مجازی، در یک استوری از هواداران باشگاه عذرخواهی و مدعی شد که ویدیو برای گذشته است: «هواداران عزیز استقلال! فیلمی که از من در حال انتشاره، مال سال‌ها قبل است و متاسفانه فردی که با من مشکل شخصی دارد آن را در مجازی پخش کرده. من تمام تمرکزم در فصل اخیر روی استقلال و موفقیتش بوده و امیدوارم با درخشش در استقلال راهی جام جهانی شوم. قضاوت مخصوص خداست ولی همه اطرافیان و هم‌تیمی‌های من می‌دانند هیچ چیز از موفقیت استقلال و آرامش آن برای من مهم‌تر نیست. اگر انتشار این ویدیوی قدیمی باعث آزرده شدن شما هواداران استقلال شده، من از شما معذرت خواهی می‌کنم و امیدوارم من را ببخشید.»

آرمین سهرابیان در حالی حضور در جام جهانی را جزو اهداف خود اعلام کرده که حواشی همین چند ماه می‌تواند هر بازیکنی را از عرض به فرش بفرستد! هر چند تمام موارد اشاره شده، تمام حواشی و جنجال های آرمین سهرابیان نیست و او حدود یک سال پیش هم در کانون توجه قرار گرفت.

آرمین سهرابیان در حالی حضور در جام جهانی را جزو اهداف خود اعلام کرده که حواشی همین چند ماه می‌تواند هر بازیکنی را از عرض به فرش بفرستد! هر چند تمام موارد اشاره شده، تمام حواشی و جنجال های آرمین سهرابیان نیست و او حدود یک سال پیش هم در کانون توجه قرار گرفت. ماجرا به انتشار تصویری از تتوی او مربوط می‌شد که خودش بعدها در مصاحبه‌ای گفت: «اصلاً اینکه شورتم را بالا بزنم تا تتوی خودم را نشان بدهم هماهنگ شده نبود و بازیکنان هم می‌دانند که در تمرین برحسب عادت و گرمای هوا شورت ورزشی بلند را بالا می‌کشیم. من به فیلم و سریال علاقه زیادی دارم و از آنجا که به شخصیت ومپایر علاقه دارم این تصویر را تتو کردم نمی‌دانستم که این صحبت‌های شیطان‌پرستی مطرح می‌شود.» در هر حال در همان مقطع، پای کمیته‌های اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال هم به این ماجرا باز شد و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم موضعی سفت و سخت علیه او گرفت.

با تمام این اوصاف، واقعیت آن است که هیچ بازیکنی با چنین کیفیت فنی و مجموعه‌ای از حواشی و جنجال، نمی‌تواند شرایط خوبی برای خود و تیمش ایجاد کند. آرمین سهرابیان همانقدر که به حضور در جام جهانی همراه تیم ملی علاقه دارد، به جنجال و حواشی هم علاقه‌مند است و این دو موضوع هیچگاه در کنار هم قرار نمی‌گیرند!