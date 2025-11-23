میلی صفحه خبر لوگو بالا
انجام نخستین معامله بنزین سوپر در بورس انرژی

نخستین معامله بنزین سوپر با قیمت پایه در تابلوی معاملات بورس انرژی انجام شد.
انجام نخستین معامله بنزین سوپر در بورس انرژی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در پایان معاملات امروز (یکشنبه، دوم آذر) رینگ داخلی بورس انرژی، یک فقره سفارش خرید به حجم ۳۰ هزار لیتر بنزین سوپر با قیمت پایه ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر ثبت شد و به فروش رفت.

تاریخ تحویل نخستین محموله بورس انرژی به شرکت توزیع‌کننده نیز هشتم آذر تعیین شده است.

در ادامه روند اولین عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی ۱۰۰ هزار لیتر توسط خریدار و به قیمت پایه خریداری شد.

در معامله سوم نیز ۱۷۰ هزار لیتر به قیمت پایه به فروش رسید.

بدین ترتیب طی سه مرحله ۳۰ هزار، ۱۰۰ هزار و ۱۷۰ هزار لیتر بنزین سوپر وارداتی در رینگ بورس انرژی فروخته شد. پس از این مرحله بنزین سوپر به جایگاه‌داران فروخته و سپس به مشتریان عرضه می‌شود.

