افشای اطلاعات ۱۰ صهیونیست در صنعت هوافضا

هکر‌های حنظله در شنبه‌های تحت تعقیب امروز هویت ۱۰ تروریست متخصص صهیونیستی که در صنعت هوافضای «اسرائیل» مشغول هستند را فاش کرده و اطلاعات هرکدوم رو منتشر کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ از طرف دیگر، در این میان شاهد روی دادن یک اتفاق جدیدی در این هفته هستیم و آن اتفاق، تعیین جایزه ۱۰ هزار دلاری برای ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری این جنایتکار‌های صهیونیستی شود، است. آن هم ۱۰ هزار دلار برای هر نفر.

تروریست‌های صهیونیی این هفته از صنایع البیت، التا، هوافضا، نیروی هوایی و ارتش «اسرائیل» هستند.

ضمن اینکه، تخصص این افراد در زمینه رادار، جنگ الکترونیک، موشکی، پهپاد، دریایی و ماهواره از جمله تخصص‌های این تروریست‌های کودک کش صهیونیست است.