رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره اظهارات «بابک زنجانی» در فضای مجازی مبنی بر اینکه بزودی نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، گفت: این فرد زیاد حرف می‌زند و اخیرا هم حرف‌هایی درباره بانک مرکزی، بازار ارز و پلیس امنیت اقتصادی زده که دستگاه قضایی باید با آن برخورد کند و این موضوع را مسئولان ذیربط باید بررسی کنند.

سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره اظهارات «بابک زنجانی» در فضای مجازی مبنی بر اینکه بزودی نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و ضرورت جلوگیری از اظهارات هیجانی افراد درباره بازار ارز، اظهار داشت: هر کسی باید در حوزه خودش و در حد و اندازه خودش حرف بزند و برخی‌ها زیاد و خارج از اندازه خودشان حرف می‌زنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز شخصی و خودساخته بابک زنجانی که مورد تایید بانک مرکزی نیست، وارد اقتصاد و دادوستد شده است، گفت: هر کسی که بخواهند در این مملکت کار و فعالیت اقتصادی داشته باشد باید در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران عمل کند و هر کسی که خارج از این ضوابط عمل کند، پلیس به عنوان اولین دستگاه ضابط قضایی مقابل آن تمام قد خواهد ایستاد.