واکنش پلیس به زنجانی: خارج از اندازه حرف می‌زند

رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره اظهارات «بابک زنجانی» در فضای مجازی مبنی بر اینکه بزودی نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، گفت: این فرد زیاد حرف می‌زند و اخیرا هم حرف‌هایی درباره بانک مرکزی، بازار ارز و پلیس امنیت اقتصادی زده که دستگاه قضایی باید با آن برخورد کند و این موضوع را مسئولان ذیربط باید بررسی کنند.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۸۵
| |
745 بازدید
|
۲

سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره اظهارات  «بابک زنجانی» در فضای مجازی مبنی بر اینکه بزودی نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و ضرورت جلوگیری از اظهارات هیجانی افراد درباره بازار ارز، اظهار داشت: هر کسی باید در حوزه خودش و در حد و اندازه خودش حرف بزند و برخی‌ها زیاد و خارج از اندازه خودشان حرف می‌زنند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز شخصی و خودساخته بابک زنجانی که مورد تایید بانک مرکزی نیست، وارد اقتصاد و دادوستد شده است، گفت: هر کسی که بخواهند در این مملکت کار و فعالیت اقتصادی داشته باشد باید در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران عمل کند و هر کسی که خارج از این ضوابط عمل کند، پلیس به عنوان اولین دستگاه ضابط قضایی مقابل آن تمام قد خواهد ایستاد. 

برچسب ها
پلیس بابک زنجانی قیمت دلار سردار حسین رحیمی فراجا رمزارز
عماد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
2
پاسخ
به خدا پرسشم جدی است: مگر این فرد محکوم به اعدام نشده بود؟
چی شد؟!
یه جوری آمده که انگار طلبکار هم هست!
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
1
پاسخ
همش حرف حرف و فقط حرف
عمل صفر
