سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره اظهارات «بابک زنجانی» در فضای مجازی مبنی بر اینکه بزودی نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان میرسد و ضرورت جلوگیری از اظهارات هیجانی افراد درباره بازار ارز، اظهار داشت: هر کسی باید در حوزه خودش و در حد و اندازه خودش حرف بزند و برخیها زیاد و خارج از اندازه خودشان حرف میزنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وی در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز شخصی و خودساخته بابک زنجانی که مورد تایید بانک مرکزی نیست، وارد اقتصاد و دادوستد شده است، گفت: هر کسی که بخواهند در این مملکت کار و فعالیت اقتصادی داشته باشد باید در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران عمل کند و هر کسی که خارج از این ضوابط عمل کند، پلیس به عنوان اولین دستگاه ضابط قضایی مقابل آن تمام قد خواهد ایستاد.