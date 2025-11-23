میلی صفحه خبر لوگو بالا
واردات کیوی از ایران به چین آزاد شد

گمرک چین با انتشار سندی اعلام کرد واردات کیوی تازه از ایران که مطابق با الزامات مربوطه باشد به خاک چین آزاد است. 
گمرک چین با انتشار سندی اعلام کرد واردات کیوی تازه از ایران که مطابق با الزامات مربوطه باشد به خاک چین آزاد است. 

به گزارش تابناک؛ اداره کل گمرک چین از طریق حساب رسمی خود در فضای مجازی چین هدف از این اقدام را گسترش منابع واردات محصولات کشاورزی به چین اعلام کرد و تاکید کرده است، این مصوبه  هفته گذشته تحت الزامات بهداشتی گیاهی که هر دو کشور برای کیوی تازه ایرانی توافق کرده اند، به اجرا درآمد.

در سال های اخیر، میوه کیوی به یک میوه محبوب در میان مصرف کنندگان چینی تبدیل شده است، چین هم اکنون بخش عمده ای از کیوی مورد نیاز خود را از نیوزیلند تامین می کند.

کیوی ایران واردات چین واردات کیوی محصولات کشاورزی میوه صادرات
